एकनाथ खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकर यांना जामीन मंजूर; पुणे सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय
एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांना पुण्यातील कथित ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. त्यामुळं प्रांजल खेवलकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Published : September 25, 2025 at 8:48 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 8:56 PM IST
पुणे : पुण्यातील उच्चभ्रू खराडी भागात हाउस पार्टीच्या नावाखाली ड्रग्ज पार्टी करणाऱ्या 6 जणांना पुणे पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी अटक केली होती. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल मनिष खेवलकर यांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी आता पुणे सत्र न्यायालयात प्रांजल खेवलकर यांना जमीन मंजूर केला आहे. प्रज्वल खेवलकर दीड महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ तुरुंगात होते. त्यामुळं त्यांना मिळालेला जामीन हा मोठा दिलासा आहे.
प्रांजल खेवलकर यांच्यासह सहा जणांना जामीन : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांचे पती प्रांजल खेवलकर यांना ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात पुणे पोलिसांनी 27 जुलैला अटक केली होती. यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. गुरूवारी पुणे न्यायालयानं प्रांजल खेवलकर यांच्यासह सहा आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
प्रांजल खेवलकर यांनी ड्रग्जचं सेवन केलं नव्हतं : "आज न्यायालयात चार्टशिट दाखल करण्यात आली. आम्ही जमीनसाठी अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. आता आमचा जामीन अर्ज पुणे न्यायालयानं मंजूर केला आहे. प्रांजल खेवलकर यांनी ड्रग्जचं सेवन केलं नव्हतं. तसंच आमच्याकडून कोणतंही सामान जप्त झालं नव्हतं. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झालाय. त्यामुळं आज आम्ही न्यायालयात युक्तिवाद केला," अशी प्रतिक्रिया प्रांजल खेवलकर यांचे वकिल पुष्कर दुर्गे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
रुपाली चाकणकरांनी केला होता आरोप : याप्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रांजल खेवलकर यांच्या मोबाईलवर महिलांचे अनेक अश्लील व्हिडिओ आढळल्याचा आरोप केला होता. तसंच त्यांनी दावा केला की हे प्रकरण एका मोठ्या रॅकेटचा भाग आहे आणि खेवलकर यांनी अनेक महिलांना फसवलं आहे. या प्रकरणी एसआयटी नेमून याची चौकशी करण्यात यावी असं पत्र पोलिस महासंचालक यांना पाठविलं होतं.
