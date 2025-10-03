ETV Bharat / state

सिंधुदुर्ग : शिरोडा-वेळागर समुद्रात बेळगावमधील 8 पर्यटक बुडाले, 3 जणांचा मृत्यू

एक महिलेला वाचविण्यात यश आलं असून उर्वरित चार जणांचा समुद्रात शोध घेण्यात येत आहे.

Eight tourists from Belgaum missing in Shiroda Velagar sea
शिरोडा-वेळागर समुद्रात बेळगावमधील 8 पर्यटक बुडाले, 3 जणांचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 7:26 PM IST

1 Min Read
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. जिल्ह्यातील शिरोडा-वेळागर येथील समुद्रात पर्यटनासाठी आलेल्या बेळगाव येथील आठ पर्यटक समुद्रात बुडाले. यामध्ये तिघांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. एक महिलेला वाचविण्यात यश आलं असून उर्वरित चार जणांचा समुद्रात शोध घेण्यात येत आहे.

पर्यटनासाठी आले असता दुर्घटना : ही घटना शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास घडली आहे. बेळगाव येथील पर्यटक कुडाळ इथं आपल्या नातेवाईकांकडे आले होते. यावेळी ते शिरोडा-वेळागर येथील समुद्रात पर्यटनासाठी आले असता ही दुर्घटना घडली आहे.

स्थानिकांच्या मदतीने शर्तीचे प्रयत्न सुरू : या पर्यटकांना वाचवण्यासाठी लाईफ गार्ड आणि स्थानिकांनी शर्तीचे प्रयत्न केले. मात्र, यात तिघांचा मृत्यू झाला असून एका महिलेला वाचविण्यात यश आलं आहे. तर उर्वरित चार जणांचा समुद्रात शोध घेण्यात येत आहे. लाईफ गार्ड यांना पर्यटकांना वाचवण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. तरीही स्थानिकांच्या मदतीने शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

