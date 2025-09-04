मुंबई : सध्या गणेशोत्सवाची धामधूम आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. तर येत्या शनिवारी (6 सप्टेंबर) अनंत चतुर्थी आहे. या दिवशी गणपती मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. तसंच 5 सप्टेंबरला रोजी ईद-ए-मिलाद हा मुस्लीम बांधवांचा सण आहे. दरम्यान, ईद-ए-मिलाद निमित्त 5 सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी यापूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आता सुट्टीच्या तारखेत बदल करण्यात आला आहे. आता ही सुट्टी 5 सप्टेंबर ऐवजी 8 सप्टेंबरला असणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून परिपत्रक जारी : दरम्यान, ईद-ए-मिलादची सुट्टी शुक्रवार 5 सप्टेंबर ऐवजी सोमवार 8 सप्टेंबर रोजी असणार असून ती केवळ मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांसाठी आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांसाठी 5 सप्टेंबर ही सार्वजनिक सुट्टीची तारीख कायम ठेवण्यात आली आहे. ईद-ए-मिलादची सुट्टी शुक्रवार 5 सप्टेंबर ऐवजी सोमवार 8 सप्टेंबर रोजी असणार आहे. त्यामुळं मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय कार्यालये 5 सप्टेंबर रोजी नियमित सुरु राहतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागानं परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या सुट्टीच्या बदलाबाबत सामान्य प्रशासन विभागानं परिपत्रक जारी केलं आहे.
8 सप्टेंबरला सण साजरा करण्याचा निर्णय : दुसरीकडे, सध्या गणेशोत्सव सुरु आहे आणि यामध्येच ईद-ए-मिलाद हा मुस्लीम बांधवांचा सण आला आहे. राज्यात बंधुता आणि हिंदू–मुस्लीम ऐक्य राखण्यासाठी 21 ऑगस्ट रोजी विविध मुस्लिम संघटनानी बैठक घेतली. या बैठकीत मुस्लीम संघटनानी 8 सप्टेंबर रोजी ईद-ए-मिलाद सण साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, राज्यात हिंदू–मुस्लीम बांधवांमध्ये बंधुता व एकता टिकावी या हेतूनं मुस्लीम समाजानं ईद-ए-मिलाद निमित्त काढला जाणारा जुलूस कार्यक्रम 6 सप्टेंबर ऐवजी 8 सप्टेंबरला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शनिवार 6 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्थी हा हिंदूचा सण आहे. यासाठी शुक्रवार 5 सप्टेंबर रोजीची सुट्टी आता सोमवार 8 सप्टेंबर रोजी देण्यात येणार आहे, असं सामान्य प्रशासन विभागानं परिपत्रकाद्वारे म्हटलं आहे.
