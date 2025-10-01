ETV Bharat / state

अनिल अंबानींशी संबंधित सहा ठिकाणांवर ईडीची छापेमारी; मुंबईसह मध्य प्रदेशात कारवाई

छापेमारी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर या अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंधित असून, परदेशात बेकायदेशीर पैसे पाठवण्याच्या आरोपांवर आधारित आहे.

Industrialist Anil Dhirubhai Ambani
उद्योगपती अनिल धीरूभाई अंबानी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) मंगळवारी (30 सप्टेंबर) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीविरोधात 'फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट' (FEMA) अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाच्या संदर्भात मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील इंदूरजवळील महू येथील सहा ठिकाणांवर छापेमारी केली. या कारवाईत पाथ इंडिया ग्रुपच्या मुख्यालयासह त्या कंपनीच्या संचालकांच्या निवासस्थानांचाही समावेश आहे. ही छापेमारी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर या अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंधित असून, परदेशात बेकायदेशीर पैसे पाठवण्याच्या आरोपांवर आधारित आहे.

छापेमारीचं कारण काय? : रिलायन्स समूह आणि पाथ इंडिया ग्रुपमध्ये विविध बांधकाम प्रकल्पांशी संबंधित करार झाले होते. तपास यंत्रणांना संशय आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं परदेशात बेकायदेशीरपणे पैसे पाठवले. तसेच रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांवर 17 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाच्या 'डायव्हर्शन' आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरही 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट' (PMLA) अंतर्गत ईडी तपास करीत आहे. ईडीनं या तपासात 39 बँकांना प्रश्न विचारले असून, त्यांना संशयास्पद कर्ज आणि डिफॉल्ट्सबाबत दुर्लक्ष केल्याबद्दल का जबाबदार धरलं जाऊ नये, अशी विचारणा केली आहे.

रिलायन्स पॉवरसाठी 68.2 कोटी रुपयांच्या बनावट बँक गॅरेंटी दिल्याचा आरोप : रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं CLE नावाच्या कंपनीमार्फत रिलायन्स समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट (ICD) स्वरूपात बेकायदेशीरपणे पैसे हस्तांतरित केले. CLE ही कंपनी 'रिलेटेड पार्टी' म्हणून जाहीर न केल्यामुळे शेअरहोल्डर्स आणि ऑडिट कमिटीच्या मंजुरीपासून बचाव झाला असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सेबीच्या अहवालानं वाद निर्माण झाला असून, त्यात CLE मार्फत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ऑगस्ट 2025 मध्ये ईडीनं बिसवाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिसवाल यांना PMLA अंतर्गत अटक केली होती. त्यांच्यावर रिलायन्स पॉवरसाठी 68.2 कोटी रुपयांच्या बनावट बँक गॅरेंटी दिल्याचा आरोप आहे. अनिल अंबानींवरही 'लूक आऊट सर्क्युलर' (LOC) जारी करण्यात आले असून, त्यांना परदेशात जाण्यास मनाई आहे.

सेबीच्या अहवालात काय? : सेबीच्या एका अहवालात असा आरोप करण्यात आला आहे की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने CLE नावाच्या कंपनीमार्फत रिलायन्स समूहाच्या इतर कंपन्यांमध्ये ICD स्वरूपात बेकायदेशीरपणे पैसे हस्तांतरित केले. CLE ही कंपनी 'रिलेटेड पार्टी' म्हणून जाहीर न केल्यामुळे नियामक आवश्यकतांचा भंग झाला असल्याचं सेबीचं म्हणणं आहे. या अहवालानं रिलायन्स समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, ईडीच्या तपासाला गती मिळाली आहे.

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचं स्पष्टीकरण : रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं या छापेमारीवर त्वरित स्पष्टीकरण जारी केलं. कंपनीनं म्हटलं आहे की, ही कारवाई 2010 मधील जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे, ज्यासाठी प्रकाश अस्फाल्टिंग अँड टोल हायवेजला EPC करार देण्यात आला होता. हा पूर्णपणे देशांतर्गत करार होता आणि यात कोणत्याही परदेशी चलनाचा व्यवहार झाला नाही. कंपनीने हेही स्पष्ट केलं की, हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून, गेल्या चार वर्षांपासून हा टोल रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) आहे. "कंपनी आणि तिचे अधिकारी ईडीला पूर्ण सहकार्य करीत असून, या कारवाईचा कंपनीच्या व्यवसाय, आर्थिक कामगिरी, शेअरहोल्डर्स, कर्मचारी किंवा अन्य भागधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही," असं कंपनीने म्हटले आहे.

अनिल अंबानी संचालक मंडळात नाहीत : यापूर्वीही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं 10 हजार कोटी रुपये अज्ञात खात्यात हस्तांतरित केल्याच्या आरोपांचं खंडन केलं होतं. कंपनीनं सांगितले की, त्यांचे एकूण कर्ज फक्त 6 हजार 500 कोटी रुपये आहे आणि याबाबत सर्व माहिती त्यांच्या आर्थिक विवरणपत्रात नमूद आहे. तसेच कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखालील मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे 6 हजार 500 कोटी रुपयांच्या कर्जाची 100 टक्के वसुली करण्यासाठी करार केला आहे. विशेष म्हणजे अनिल अंबानी मार्च 2022 पासून रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संचालक मंडळात नाहीत, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे.

MADHYA PRADESHED RAIDANIL AMBANIअनिल अंबानीED RAID ANIL AMBANI

