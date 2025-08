ETV Bharat / state

आयुक्त साहेब घ्यायचे प्रति चौरस फूट 20 ते 25 रुपये कमिशन, वसई-विरार बेकायदा बांधकाम प्रकरणी ईडीचा धक्कादायक खुलासा - ILLEGAL CONSTRUCTION VASAI VIRAR

ईडी कार्यालय, मुंबई ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : August 2, 2025 at 7:05 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 7:37 AM IST 2 Min Read

मुंबई : पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार हेच जबाबदार असून, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्यासाठीच केलाय. वसई विरार महापालिका हद्दीत फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि अनियमित बांधकाम तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांच्याच आशीर्वादानं होत होता, असा आरोप ईडीनं आपल्या प्राथमिक अहवालात नमूद केलाय. वसई विरारमध्ये बांधकामं नियमित करायची आहेत? : अनिल पवार यांनी बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नियुक्तीपासून 20 ते 25 रूपये प्रति चौरस फूट तर वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांनी स्वत:करता 10 रूपये प्रति चौरस फूट इतका भाव पदभार स्वीकारल्यापासून ठरवला होता, अशी माहिती याप्रकरणी आजवर केलेल्या तपासातून मिळाल्याचा खुलासा ईडीनं केलाय. बांधकाम प्रकरणी ईडीनं गेल्या दोन महिन्यात तिसरी मोठी कारवाई वसई : विराल महापालिकेत केलीय. अनिलकुमार पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर प्रशासक म्हणून पदावर कायम होते. नुकतीच त्यांची एसआरए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र, या बदलीनंतरही ते मागील आठवडाभर वसई-विरार महापालिकेतच कार्यरत होते, असा ईडीचा दावा आहे. वसई - विरार महापालिकेच्या आयुक्तांच्या घरावर छापा : वसईतील दिनदयाळ नगर येथील पालिका आयुक्तांच्या शासकीय बंगल्यासह अन्य 12 ठिकाणी मंगळवारी सकाळीच ईडीचे अधिकारी दाखल झाले आणि ही कारवाई सुरू झाली. अनिल पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर प्रशासक म्हणून पदावर कायम होते. नुकतीच त्यांची ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र, तरीही ते आठवडाभर वसई-विरार महापालिकेतच कार्यरत होते, हे विशेष. गेल्या सोमवारीच पालिका मुख्यालयात त्यांचा निरोप समारंभ पार पडला होता.

