ETV Bharat / state

ईडीची मोठी कारवाई; वसई-विरार मनपाचे माजी आयुक्तांसह, वास्तूरचनाकार आणि माजी नगरसेवकाला अखेर अटक - ED ARRESTED ANIL PAWAR

वसई- विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ईडीनं गेल्या काही महिन्यांत सुरू असलेल्या कारावाईत अखेर माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह इतर दोघांना अटक केली.

ED Arrested Anil PawarEtv Bharat
ईडी कार्यालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 9:36 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 10:32 PM IST

2 Min Read

मुंबई : वसई - विरार महापालिकेविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेत अखेर ईडीनं बुधवारी अटकेची कारवाई केली. तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार हेच पालिका हद्दीत फोफावलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाकरता जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक केलीय. तसेच याप्रकरणाची ज्यांच्या घरावरील धाडीपासून सुरूवात झाली ते पालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांनाही अटक करण्यात आली असून, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता यांनाही ईडीन पीएमएलए अंतर्गत बेहिशेबी मालमत्ता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केलीय.

वसई-विरार महापालिकेत फोफावलेला भ्रष्टाचार : वसईतील दिनदयाळ नगर येथील पालिका आयुक्तांच्या शासकीय बंगल्यासह अन्य 12 ठिकाणी 30 जुलै रोजी सकाळीच ईडीचे अधिकारी दाखल झाले आणि ही कारवाई सुरू झाली. अनिलकुमार पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर प्रशासक म्हणून पदावर कायम होते. नुकतीच त्यांची एसआरए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र, या बदलीनंतरही ते आठवडाभर वसई-विरार महापालिकेतच कार्यरत होते, हे विशेष. पालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या निरोप समारंभाच्या दुसऱयाच दिवशी त्यांच्या घरी ईडीची धाड पडली होती.

ED Arrested Anil Pawar
तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार (ETV Bharat Reporter)

वसई- विरारमध्ये बांधकाम नियमित करण्याचं रेटकार्ड : पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार हेच जबाबदार असून, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्यातच केलाय. वसई विरार महापालिका हद्दीत फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि अनियमित बांधकाम तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांच्याच आशिर्वादानं झाले, असा आरोप ईडीनं आपल्या प्राथमिक अहवालात नमूद केलाय. अनिल पवार यांनी ही बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नियुक्तीपासून 20 ते 25 रूपये प्रति चौ.फूट तर वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांनी स्वत:करता 10 रूपये प्रति चौ.फूट इतका भाव पदभार स्वीकारल्यापासून ठरवला होता, अशी माहिती याप्रकरणी आजवर केलेल्या तपासातून मिळाल्याचा खुलासा ईडीन जाहीरपणे केलाय.

वसई-विरारमध्ये ईडीची मोहिम अखेर यशस्वी : वसई : विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ईडीनं गेल्या दोन महिन्यांत तीन मोठ्या धाडी टाकल्या. सर्वप्रथम वसई विरार महापालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांच्या वसई-विरारसह हैदराबाद येथील घरावर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोकड, 23.25 कोटींचं सोनं आणि अनेक हिरेजडीत दागिने जप्त केले होते. त्यात अनेक कागदपत्रही ईडीनं ताब्यात घेतली आहेत. तिथून या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे ईडीला सापडत गेले आणि चौकशीत समोर आलेल्या माहितीतूनच ईडीनं हे कारवाईचं सत्र सुरू ठेवलं.

ED Arrested Anil Pawar
माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता (ETV Bharat Reporter)

ईडीच्या कारवाईला बेकायदेशीर बांधकामांची पार्श्वभूमी : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नालासोपारा पूर्वेकडील डंपिंग ग्राऊंडकरता राखीव जागेवर साल 2009 पासून हळूहळू करत उभारलेल्या अनधिकृत 41 इमारती जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जुलै 2024 रोजी दिले होते. या निकालाला रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान फेटाळण्यात आल्यानंतर पालिका प्रशासनानं जानेवारी 2025 मध्ये हातोडा चालवायला सुरूवात केली. इथं सलग 24 दिवस कारवाई करत या इमारती 20 फेब्रुवारी रोजी जमीनदोस्त केल्या होत्या.

वसई-विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचार ईडीच्या रडारवर : नालासोपाऱयातील या 41 अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर ईडीनं या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली. पालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत मीरा-भाईंदर पोलिसांत विविध विकासक आणि स्थानिक नेत्यांविरोधात दाखल एफआयआरवर ईडीनं आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. मे महिन्यापासून ईडीच्या कारवाईचं सत्र सुरूय. पालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांच्यासह बडे व्यावसायिक, सनदी लेखापाल, वास्तुविषारद आदींपासून सुरू झालेली कारवाई अखेर पालिका आयुक्तांच्या अटकेनं पूर्ण झालीय.

ed arrest
वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा - ईडीचा वास्तुरचनाकारानंतर माजी महापालिका आयुक्तांकडे मोर्चा, १२ ठिकाणी टाकल्या धाडी

मुंबई : वसई - विरार महापालिकेविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेत अखेर ईडीनं बुधवारी अटकेची कारवाई केली. तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार हेच पालिका हद्दीत फोफावलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाकरता जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक केलीय. तसेच याप्रकरणाची ज्यांच्या घरावरील धाडीपासून सुरूवात झाली ते पालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांनाही अटक करण्यात आली असून, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता यांनाही ईडीन पीएमएलए अंतर्गत बेहिशेबी मालमत्ता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केलीय.

वसई-विरार महापालिकेत फोफावलेला भ्रष्टाचार : वसईतील दिनदयाळ नगर येथील पालिका आयुक्तांच्या शासकीय बंगल्यासह अन्य 12 ठिकाणी 30 जुलै रोजी सकाळीच ईडीचे अधिकारी दाखल झाले आणि ही कारवाई सुरू झाली. अनिलकुमार पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर प्रशासक म्हणून पदावर कायम होते. नुकतीच त्यांची एसआरए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र, या बदलीनंतरही ते आठवडाभर वसई-विरार महापालिकेतच कार्यरत होते, हे विशेष. पालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या निरोप समारंभाच्या दुसऱयाच दिवशी त्यांच्या घरी ईडीची धाड पडली होती.

ED Arrested Anil Pawar
तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार (ETV Bharat Reporter)

वसई- विरारमध्ये बांधकाम नियमित करण्याचं रेटकार्ड : पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार हेच जबाबदार असून, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्यातच केलाय. वसई विरार महापालिका हद्दीत फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि अनियमित बांधकाम तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांच्याच आशिर्वादानं झाले, असा आरोप ईडीनं आपल्या प्राथमिक अहवालात नमूद केलाय. अनिल पवार यांनी ही बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नियुक्तीपासून 20 ते 25 रूपये प्रति चौ.फूट तर वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांनी स्वत:करता 10 रूपये प्रति चौ.फूट इतका भाव पदभार स्वीकारल्यापासून ठरवला होता, अशी माहिती याप्रकरणी आजवर केलेल्या तपासातून मिळाल्याचा खुलासा ईडीन जाहीरपणे केलाय.

वसई-विरारमध्ये ईडीची मोहिम अखेर यशस्वी : वसई : विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ईडीनं गेल्या दोन महिन्यांत तीन मोठ्या धाडी टाकल्या. सर्वप्रथम वसई विरार महापालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांच्या वसई-विरारसह हैदराबाद येथील घरावर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोकड, 23.25 कोटींचं सोनं आणि अनेक हिरेजडीत दागिने जप्त केले होते. त्यात अनेक कागदपत्रही ईडीनं ताब्यात घेतली आहेत. तिथून या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे ईडीला सापडत गेले आणि चौकशीत समोर आलेल्या माहितीतूनच ईडीनं हे कारवाईचं सत्र सुरू ठेवलं.

ED Arrested Anil Pawar
माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता (ETV Bharat Reporter)

ईडीच्या कारवाईला बेकायदेशीर बांधकामांची पार्श्वभूमी : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नालासोपारा पूर्वेकडील डंपिंग ग्राऊंडकरता राखीव जागेवर साल 2009 पासून हळूहळू करत उभारलेल्या अनधिकृत 41 इमारती जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जुलै 2024 रोजी दिले होते. या निकालाला रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान फेटाळण्यात आल्यानंतर पालिका प्रशासनानं जानेवारी 2025 मध्ये हातोडा चालवायला सुरूवात केली. इथं सलग 24 दिवस कारवाई करत या इमारती 20 फेब्रुवारी रोजी जमीनदोस्त केल्या होत्या.

वसई-विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचार ईडीच्या रडारवर : नालासोपाऱयातील या 41 अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर ईडीनं या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली. पालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत मीरा-भाईंदर पोलिसांत विविध विकासक आणि स्थानिक नेत्यांविरोधात दाखल एफआयआरवर ईडीनं आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. मे महिन्यापासून ईडीच्या कारवाईचं सत्र सुरूय. पालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांच्यासह बडे व्यावसायिक, सनदी लेखापाल, वास्तुविषारद आदींपासून सुरू झालेली कारवाई अखेर पालिका आयुक्तांच्या अटकेनं पूर्ण झालीय.

ed arrest
वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा - ईडीचा वास्तुरचनाकारानंतर माजी महापालिका आयुक्तांकडे मोर्चा, १२ ठिकाणी टाकल्या धाडी

Last Updated : August 13, 2025 at 10:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

EX VVMC COMMISSIONER ANIL PAWARANIL PAWAR MONEY LAUNDERINGईडी अटक अनिल पवारवसई विरार मनपा माजी आयुक्त अटकED ARRESTED ANIL PAWAR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.