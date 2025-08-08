Essay Contest 2025

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव केवळ कागदावरच! मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्र्यांना भावनिक सवाल - ECO FRIENDLY GANESHOTSAV 2025

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आलाय. त्यामुळं कुंभारवाड्यात कामाला वेग आलाय. अशातच पर्यावरण तज्ज्ञ प्रशांत सिनकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भावनिक सवाल विचारलाय.

ECO FRIENDLY GANESHOTSAV 2025
प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून गणेशमुर्ती बनवताना कुंभार (ETV Bharat Reporter)
August 8, 2025

ठाणे : 'पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव' हे राज्य शासन, महापालिका, नगरपालिकांचं प्रमुख घोषवाक्य बनलं आहे. विविध ठिकाणी झेंड्यांवर, फलकांवर, जाहिरातींमध्ये हा शब्द मोठ्या दिमाखात झळकतो. मात्र, प्रत्यक्षात पर्यावरणाचा विचार कितपत केला जातो? याचं उत्तर निराशाजनक आहे. याच विषयावर पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत रविंद्र सिनकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना एक हृदयस्पर्शी आणि संवेदनशील निवेदन पाठवलं आहे.

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव केवळ कागदावरच : “पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव ही संकल्पना सध्या केवळ कागदावरच उरली आहे. मूळ उद्देश चुकलेला असून, दिखाव्यापुरत्या उपक्रमांपलीकडं शासन जात नाहीये. कृत्रिम तलावांत ‘POP’ मूर्ती विसर्जन, मूर्तींचं प्लास्टिक आणि थर्माकोलनं केलेलं अलंकरण, रंगांमधील घातक रसायनं यामुळं खाडी आणि नद्यांचं प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मग याला पर्यावरणपूरक कसं म्हणावं?" असं निवेदनात नमूद करत पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. सिनकर यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत सिनकर (ETV Bharat Reporter)

मुख्यमंत्र्यांना भावनिक साद : “केवळ ‘पर्यावरणपूरक’ हा शब्द वापरण्यात अर्थ नाही. त्याऐवजी हा सण 'सजग गणेशोत्सव', 'संस्कृती गणेशोत्सव' किंवा 'सुजन गणेशोत्सव' म्हणून साजरा केला जावा. गणपती केवळ देव नाहीत तर ते आपल्या संस्कृतीचं प्रतीक आहेत. आपणच त्यांचा विसर्जनाचा मार्ग प्रदूषणाकडं वळवला, ही खंत आहे. आता तरी आपल्या कृतीत बदल हवा,” असं निवेदनात नमूद करत डॉ. सिनकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना भावनिक साद घातली.

Eco Friendly Ganeshotsav
विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या गणेशमुर्ती (ETV Bharat Reporter)

गणेशमूर्तीच्या विसर्जनावर कठोर धोरण आणावं : "राज्य शासनानं गणेशमूर्तीच्या विसर्जन प्रक्रियेवर कठोर धोरण आणावं. ‘POP’ मूर्तींच्या उत्पादनावर बंदी, शाडूमाती मूर्तींसाठी सकारात्मक विसर्जन व्यवस्था आणि जनजागृतीसाठी खऱ्या अर्थानं उपाययोजना राबवाव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांचं हे पत्र सध्या पर्यावरणप्रेमी आणि सजग नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. केवळ फलकांवर आणि जाहिरातीत पर्यावरणपूरकतेचे गोडवे गाणाऱ्या यंत्रणांना आता जाग यावी, अशीच मागणी समाजातून होत आहे.

