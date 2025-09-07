ETV Bharat / state

घरातली भांडी पडली, पण हा भूकंप नाही- जिल्हा प्रशासन; शिरजाग मोझरी गावात खळबळ

अमरावती जिल्ह्यातील शिरजगाव मोझरी गावात भूकंपाचे धक्के जाणवले असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.यावर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Published : September 7, 2025 at 8:49 PM IST

अमरावती : रविवारी सकाळी दहा ते साडेदहा वाजेच्या दरम्यान अनेक घरातली भांडी खाली पडली. जमिनीला हलकासा हादरा बसला, नाल्याच्या भिंतीला भेगा पडल्यात. काही वेळासाठी ग्रामस्थ हादरले. भूकंप झालाय अशी माहिती सर्वत्र पसरली. मात्र हा भूकंप नाही, असं जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनं स्पष्ट केलंय. या घटनेमुळं मात्र 'शिरजगाव मोझरी' गाव हादरलं.


असं हादरलं गाव : तिवसा तालुक्यात येणाऱ्या शिरजगाव मोझरी गावात सकाळी १० वाजता अचानक अनेक घरात पाट्यांवर ठेवलेली भांडी जमिनीवर कोसळली. अनेकांना शेतात जमिनीला हादरा बसतोय असं लक्षात आलं. या प्रकारामुळं ग्रामस्थांमध्ये भीती पसरली. अनेक जण घराबाहेर धावत येऊन मोकळ्या जागेवर उभे राहिलेत. मात्र साडेसहा वाजता नंतर कुठलेही धक्के जमिनीला आलेले जाणवले नाहीत, असं विलास कुरळकर या ग्रामस्थानं सांगितलं. शेतात असताना जमिनीला हादरा बसला असं जाणवलं असं मंगेश डफर यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)


दोन वर्षात दुसरी घटना : सकाळी दहा वाजता हलकासा झटका जाणवला आणि साडेदहा वाजता जोरदार आवाज ऐकू आला आणि जमीन हादरली. या घटनेमुळं काही वेळ पायाला मुंग्या आल्यात असं निलेश वाघ यांनी सांगितलं. दोन वर्षांपूर्वी देखील जमिनीला हादरा बसल्याची घटना घडली होती, असं देखील निलेश वाघ म्हणाले.



अफवांवर विश्वास ठेऊ नका हा भूकंप नाही : शिरजगाव मोझरी येथे भूकंपाचे धक्के बसल्याबाबत नॅशनल सिशनोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यांच्या संकेतस्थळावर भूकंपाचे धक्के बसल्याबाबत कोणतीही नोंद आढळली नाही. तहसीलदारांसह महसूल विभागांचे पथक शिरजगाव मोझरी गावात जाऊन आलेत. गावात कोणतेही नुकसान झाले नाही असं आढळलं. भूकंपासंदर्भात कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असं आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केलंय.

