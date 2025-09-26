"पूर्वी आपल्यावर पांघरुण घालायला साहेब असायचे, पण आता...", अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना स्पष्टच सांगितलं
अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालींदर कामठे, भूविकास बँकेचे माजी अध्यक्ष मुरलीधर निंबाळकर यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्षप्रवेश केला आहे.
Published : September 26, 2025 at 2:00 PM IST
पुणे : "मागचा अजित पवार आणि आताचा अजित पवार यांच्यात खूप फरक झाला आहे. जसं वय वाढत जातं, तसं आपल्याला बदलावं लागतं. पूर्वी काहीही झालं तर आपल्यावर पांघरुण घालायला साहेब असायचे, पण आता आपल्यालाच पांघरुण घालायचं आहे," असं मत शुक्रवारी (26 सप्टेंबर) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केलं. अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालींदर कामठे, भूविकास बँकेचे माजी अध्यक्ष मुरलीधर निंबाळकर, युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस रोहन सुरवसे यांच्यासह इतर प्रमुख कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला आहे. यावेळी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना अजित पवार यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
नवीन चेहऱ्यांना देखील संधी देणार : "आपल्याला नवीन पिढीला तसंच युवकांनासोबत घेऊन काम करायचं आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी देताना आपण काही नवीन चेहऱ्यांना देखील संधी देणार आहोत. येत्या काळात अजून काही सहकारी हे पक्षात येणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना विश्वासात घेऊन जाऊन पुढं काम करायचं आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर यांची विचारधारा पुढं घेऊन काम करायचं आहे. कुठंही समाजासमाजात तेढ निर्माण होईल, असं वक्तव्य करायचं नाही. तसंच कोणीही काहीही बोललं तरी विनाशकालीन विपरीत बुद्धी म्हणत सोडून द्यायचं," असं अजित पवार कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हणाले.
सर्वांची कामं झाली पाहिजेत : "आज अनेकांचा पक्ष प्रवेश होत आहे. मुळशी भोर आणि इतर तालुक्यातले अनेक जण आज पक्षात प्रवेश करत आहेत. शहरात असणारे देखील अनेक कार्यकर्ते आज आपल्याकडे येत आहेत. मी जिल्ह्याच्या राजकारणात काम करत असताना मला सगळ्यांनी मदत केली. सर्वांची कामं झाली पाहिजे, अशी माझी अपेक्षा असते. मनामध्ये कुठलाही जातिभेद न ठेवता जाती जातीमध्ये अंतर न ठेवता आपण सगळ्यांना कशाप्रकारे बरोबर नेता येईल, हा प्रयत्न करत मी आजपर्यंत काम करत आलो आहे. आपल्याकडून लोकांच्या आपेक्षा वाढल्या आहेत. आज पुणे शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ आपण आणत आहोत. 95 टक्के लोकांनी संमती दिल्या आहेत. मूळच्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता हे काम करावं लागणार आहे. देशातील नंबर दोनचं विमानतळ आपण पुरंदरमध्ये करत आहोत," असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून मदत करा : "आज जिल्ह्यात अनेक काम हातात घेतली आहेत. अलीकडच्या काळात पावसानं थैमान घातलं आहे. जिथं दुष्काळ आहे, तिथं प्रचंड पाऊस पडला आहे. लोक सांगत आहेत, एवढा पाऊस आम्ही कधी बघितला नाही. लोकांची घरं वाहून गेली. अनेक रस्ते वाहून गेले आहेत. खूप मोठं नुकसान लोकांचं झालं आहे. त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरता त्यांचं दुःख समजून घेण्याकरता आम्ही सगळे मंत्री तिथं गेलो आणि तिथं काम करत आहोत. आम्ही चांगले निर्णय घेतले तरी दोन अर्थ काढून गैरसमज पसरवले जातात. राजकारण करत असताना मी दूजाभाव कधी केला नाही. अनेक फाईल समोर आल्या की, सह्या मी करतो. शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून मदत करा, असं मी सगळ्यांना नेहमी सांगतो. तसंच आता कुठल्याही क्षणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील. सगळ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. संघटनांमध्ये देखील आपल्याला जबाबदारी द्यावी लागणार आहे, बूथवर जबाबदाऱ्या द्यावा लागणार आहेत. वरवर काम करू नका, मी कसं सकाळी सहा वाजल्यापासून काम करतो. माझ्याएवढे करू नका, पण किमान निम्मतरी काम करा, असा सल्लाही यावेळी अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
TAGGED:पुणेअजित पवारAJIT PAWAR