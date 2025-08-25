सातारा : कराड परिसरात बेकायदा पिस्तूल घेऊन फिरणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. स्वप्नील प्रदीप जगताप (वय २७, रा. सुलतानपूर एमआयडीसी, वाई) आणि अजय संजय लादे (वय ३३, रा. सुलतानपूर एमआयडीसी, वाई, मूळ रा. गोवारे, ता. कराड), अशी संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे आणि मोबाईल, असा लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
नूतन डीवायएसपींची दुसरी कारवाई : आगामी निवडणुका आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कराडच्या डीवायएसपी राजश्री पाटील यांच्या पथकाने रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची झाडाझडती सुरू केली आहे. तसंच खबऱ्यांचं नेटवर्क कामाला लावलं आहे. कराड उपविभागाचा पदभार घेतल्यानंतर राजश्री पाटील यांनी केलेली ही दुसरी कारवाई आहे.
पाळत ठेऊन गुन्हेगारांच्या आवळल्या मुसक्या : स्वप्नील जगताप आणि अजय लादे हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार देशी बनावटीचे पिस्तूल घेऊन कराड परिसरात वावरत असल्याची माहिती डीवायएसपी राजश्री पाटील यांना खबऱ्याकडून मिळाली होती. त्यांनी आपल्या पथकाला त्यांच्यावर पाळत ठेवायला सांगितलं. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित बाबर, पोलीस अंमलदार प्रवीण पवार, सागर बर्गे, दीपक कोळी, मयूर देशमुख यांनी आठवडाभर संशयीतांच्या हालचालींवर नजर ठेवून गोवारे (ता. कराड) गावच्या हद्दीत दोघांना सापळा रचून ताब्यात घेतलं. अंग झडतीमध्ये त्यांच्याकडे देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि चार जिवंत काडतुसे सापडली.
डीवायएसपी पथकाचं वरिष्ठांकडून कौतुक : कराड उपविभागाचा पदभार घेतल्यानंतर डीवायएसपी राजश्री पाटील यांनी अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर केलेली ही दुसरी कारवाई आहे. या कारवाईबद्दल पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी कराडच्या डीवायएसपी आणि त्यांच्या पथकाचं कौतुक केलं आहे.
