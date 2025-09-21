राज्यातील सायबर सुरक्षा वाऱ्यावर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक्स अकाउंट हॅक झाल्यावर काँग्रेसची टीका
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक्स अकाउंट हॅक झालं होतं. त्यावर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी जोरदार टीका करत राज्यातील सायबर सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
By PTI
Published : September 21, 2025 at 8:12 PM IST
मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं 'एक्स' अकाउंट रविवारी हॅक झाल्याचं आढळून आलं. त्यांच्या एक्स अकाउंटवर हॅकर्सनी पाकिस्तान आणि तुर्कीच्या ध्वजांचे फोटो पोस्ट केले होते, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. नंतर सुमारे ४५ मिनिटांत हे अकाउंट रिकव्हर करण्यात आलं, असं ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं एक्स अकाउंट हॅक झाल्यानंतर राज्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी सायबर सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि अशा धोक्यांपासून लोकांना वाचवण्यासाठी राज्यातील गृह खात्यानं स्पष्ट उत्तरे देण्याची मागणी केली. भारत आणि पाकिस्तान आशिया कपमध्ये आपला दुसरा सामना खेळणार असताना हॅकर्सनी दोन्ही इस्लामिक देशांच्या छायाचित्रांसह प्रतिमा लाईव्ह-स्ट्रीम केल्या होत्या.
"आम्ही ताबडतोब सायबर गुन्हे पोलिसांना सतर्क केलं. उपमुख्यमंत्र्यांच्या 'एक्स' हँडलचे प्रभारी असलेल्या आमच्या टीमने नंतर अकाउंट रिकव्हर केलं," असं अधिकाऱ्याने सांगितले. अकाउंट व्यवस्थित करण्यासाठी ३० ते ४५ मिनिटे लागली, असं अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष पटोले म्हणाले की ही घटना धक्कादायक आहे आणि त्यांनी राज्याच्या सायबर सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
पटोले म्हणाले की हॅकिंगच्या घटनेमुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, विशेषतः जनरेशन-झेड लोकांकडून, ज्यांनी विचारलं आहे की जर वरिष्ठ मंत्र्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित राहू शकत नाहीत, तर सामान्य नागरिकांना त्यांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेची काय हमी आहे? यामुळे राज्याच्या गृह विभागानंही यावर उत्तर दिलं पाहिजे. नागरिकांच्या डिजिटल डेटाचं संरक्षण करण्यासाठी कोण जबाबदारी घेईल आणि कोणती ठोस यंत्रणा अस्तित्वात आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे, असं काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
सरकारनं अलीकडेच केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्याच्या उद्देशानं 'गोल्डन डेटा' योजना जाहीर केली. मात्र, एका मंत्र्यांचं अकाउंटच हॅक झाल्यानं सरकारी वेबसाइट्स आणि संवेदनशील अधिकृत डेटासाठी सुरक्षा उपायांच्या मजबूतीवर शंका निर्माण झाली आहे, असं ते म्हणाले. सायबर धोक्यांपासून नागरिकांना वाचवण्यासाठी गृह विभागानं ठोस उत्तरे द्यावीत अशी मागणी पटोले यांनी केली.