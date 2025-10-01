शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची उत्सुकता शिगेला; उद्धव आणि शिंदेसेनेत रंगलं बॅनरवॉर
शिवसेना (उबाठा) पक्षानं शिवाजी पार्कवरील मेळाव्यासाठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे.
Published : October 1, 2025 at 8:23 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा दसरा मेळावा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवसेना (उबाठा) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील स्पर्धेमुळं मुंबईतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा दसरा मेळावा दादरमधील शिवाजी पार्कवर, तर शिवसेनेचा मेळावा गोरेगावमधील नेस्को संकुलात होणार आहे. दोन्ही पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली असून, बॅनरबाजी आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समुळे राजकीय रंगत वाढली आहे.
मुंबई जिंकणारच; शिवसेना (उबाठा) पक्षाला विश्वास : शिवसेना (उबाठा) पक्षानं शिवाजी पार्कवरील मेळाव्यासाठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. या मेळाव्याला विशेष महत्त्व आहे, कारण मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य युतीची घोषणा या मेळाव्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळं शिवसैनिक आणि मनसैनिकांची मोठी गर्दी अपेक्षित आहे. शिवसेना भवन परिसरात "मशाल धगधगणार, मुंबई जिंकणार" आणि "परंपरा विचारांची, धगधगत्या मशालीची. महाराष्ट्र हितासाठी होणार, गर्जना ठाकरेंची!" अशा घोषवाक्यांनी बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. तसंच, "पाठीशी छत्रपतींची प्रेरणा, सोबतीला ठाकरी बाणा, निष्ठावंतांच्या एकजुटीने अढळ आहे शिवसेना" असे स्लोगन कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी वापरले जात आहे.
'भगवे विचार आणि भगवंच रक्त'; एकनाथ शिंदेंनी डिवचलं : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेनंही नेस्को संकुलातील दसरा मेळाव्यासाठी व्यापक तयारी केली आहे. शिवसेना नेते, उपनेते, सचिव, खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विभागप्रमुख यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठका पार पडल्या आहेत. शिवसेनेनं प्रदर्शित केलेल्या टीझरनं वातावरण तापवलं आहे. "सोनं विचारांचं देऊ-घेऊ मनसोक्त, भगवे विचार आणि भगवंच रक्त…" असं शीर्षक देत आकर्षक टीझर जारी करण्यात आला आहे. "लांडग्यांच्या कळपातून बाहेर आला वाघ, जळून झाले खाक अशी शिवसैनिकाची आग, खेचून आणलाय परत धनुष्यबाणाचा मान, उंच होती उंच राहिल भगव्याची शान" असं म्हणत शिवसेनेनं उबाठाला डिवचलं आहे.
उद्धव ठाकरेंकडून शाखाप्रमुखांवर जबाबदारी : मुंबईतील शिवसेनेच्या (उबाठा) सर्व शाखा प्रमुखांवर दसरा मेळाव्याला गर्दी जमवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रत्येक शाखा प्रमुखाला आपल्या शाखेतून किमान 100 शिवसैनिक मेळाव्याला आणण्याचं लक्ष्य देण्यात आलं आहे. परिणामी, मुंबईतूनच जवळपास 2 लाख शिवसैनिक मेळाव्यात सहभागी होणार असल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, राज्यातील इतर भागांतूनही मोठ्या संख्येनं शिवसैनिकांना शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्यासाठी आणण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रमुखांवर देण्यात आली आहे.
