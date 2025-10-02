ETV Bharat / state

दसऱ्याच्या मुहूर्तावर पुण्यात सोनं-चांदीच्या खरेदीला मोठा उत्साह; गुंतवणुकीसाठी नाण्यांना नागरिकांची विशेष पसंती

साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्यादिवशी पुण्यातील नागरिकांनी गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सोनं-चांदीची खरेदी केली. सराफ दुकानांमध्ये सोनं-चांदीची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

DUSSEHRA GOLD PURCHASE PUNE 2025
दसऱ्याच्या मुहूर्तावर पुण्यात सोनं-चांदीच्या खरेदीला मोठा उत्साह (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : 'दसरा' सण हा सर्वत्र देशभरात मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. आजच्या दिवशी सोनं खरेदी केलं तर घरात कायम भरभराट राहते अशी नागरिकांची भावना आहे. दसरा सणाचा मुहूर्त साधण्याकरता पुण्यातील सराफ दुकानात सकाळपासूनच सोने खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी झाल्याचं पहायला मिळत आहे.

नागरिकांची सोन्या-चांदीच्या नाण्याला पसंती : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या विजयादशमीच्या मुहूर्तावर नागरिक सोन-चांदीची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. गुरूवारी दसऱ्यानिमित्त पुणेकरांनी बाजारपेठेत मोठी गर्दी करत सोनं-चांदीची खरेदी केली. आजच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदीची परंपरा आहे. या दिवशी सोनं खरेदी शुभ मानलं जातं. त्यानुसार दसरा दिवशी पुण्यातील नागरिक बाजारपेठेत सोने-चांदीची खरेदी करत आहेत. खरेदी करताना नागरिकांची सोन्या-चांदीच्या नाण्याला जास्त पसंती देत आहे.

सराफ दुकानात खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी : पुण्यातील लक्ष्मी रोडवर असलेल्या सराफ दुकानांमध्ये नागरिक सोने खरेदी करताना पहायला मिळत आहेत. लक्ष्मी रोडवर असलेल्या अमराळे ज्वेलर्स इथं देखील सकाळपासून नागरिक सोने खरेदी करताना नागरिक पाहायला मिळत आहे.

दसऱ्याच्या मुहूर्तावर पुण्यात सोनं-चांदीच्या खरेदीला मोठा उत्साह (ETV Bharat Reporter)

नागरिकांची गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं खरेदी : "आज सोन्याचा भाव एक लाख सतरा हजार रूपयांर आहे. असं असलं तरी दसरा दिवशी सोनं खरेदी करण्याची लोकांची श्रद्धा जराही कमी झालेली नाही. दसऱ्याच्या मुहुर्तावर सोनं-चांदीची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी बाजार पेठेत मोठी गर्दी केली आहे. शहरातील आमच्या विविध दुकानांमध्ये लोक सोन्याची खरेदी करत आहेत. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदीचा कल आजच्या दिवशी जास्त आहे. आजच्या दिवशी नागरिक दागिन्यांपेक्षा सोनं-चांदीचं नाणं, सोन्याची वेनी अशी गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं खरेदी करत आहेत," अशी माहिती अमराळे ज्वेलर्सचे सौरभ अमराळे यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. ओबीसींना दोष देऊ नका; मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा समाजाला आवाहन, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
  2. दसऱ्यानिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट; विठ्ठल-रुक्मिणी मातेस पारंपरिक अलंकार परिधान
  3. सारसबाग नवरात्र उत्सव; श्री महालक्ष्मी देवीला नेसवली तब्बल 16 किलो सोन्याची साडी
Last Updated : October 2, 2025 at 6:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHAMI GOLD BUYING TRADITIONPUNE JEWELRY MARKET DUSSEHRA RUSHLAXMI ROAD JEWELRY SHOPS CROWDSILVER COIN PURCHASE PUNE FESTIVALDUSSEHRA GOLD PURCHASE PUNE 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.