दसऱ्याच्या मुहूर्तावर पुण्यात सोनं-चांदीच्या खरेदीला मोठा उत्साह; गुंतवणुकीसाठी नाण्यांना नागरिकांची विशेष पसंती
साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्यादिवशी पुण्यातील नागरिकांनी गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सोनं-चांदीची खरेदी केली. सराफ दुकानांमध्ये सोनं-चांदीची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
Published : October 2, 2025 at 5:06 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 6:34 PM IST
पुणे : 'दसरा' सण हा सर्वत्र देशभरात मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. आजच्या दिवशी सोनं खरेदी केलं तर घरात कायम भरभराट राहते अशी नागरिकांची भावना आहे. दसरा सणाचा मुहूर्त साधण्याकरता पुण्यातील सराफ दुकानात सकाळपासूनच सोने खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी झाल्याचं पहायला मिळत आहे.
नागरिकांची सोन्या-चांदीच्या नाण्याला पसंती : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या विजयादशमीच्या मुहूर्तावर नागरिक सोन-चांदीची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. गुरूवारी दसऱ्यानिमित्त पुणेकरांनी बाजारपेठेत मोठी गर्दी करत सोनं-चांदीची खरेदी केली. आजच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदीची परंपरा आहे. या दिवशी सोनं खरेदी शुभ मानलं जातं. त्यानुसार दसरा दिवशी पुण्यातील नागरिक बाजारपेठेत सोने-चांदीची खरेदी करत आहेत. खरेदी करताना नागरिकांची सोन्या-चांदीच्या नाण्याला जास्त पसंती देत आहे.
सराफ दुकानात खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी : पुण्यातील लक्ष्मी रोडवर असलेल्या सराफ दुकानांमध्ये नागरिक सोने खरेदी करताना पहायला मिळत आहेत. लक्ष्मी रोडवर असलेल्या अमराळे ज्वेलर्स इथं देखील सकाळपासून नागरिक सोने खरेदी करताना नागरिक पाहायला मिळत आहे.
नागरिकांची गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं खरेदी : "आज सोन्याचा भाव एक लाख सतरा हजार रूपयांर आहे. असं असलं तरी दसरा दिवशी सोनं खरेदी करण्याची लोकांची श्रद्धा जराही कमी झालेली नाही. दसऱ्याच्या मुहुर्तावर सोनं-चांदीची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी बाजार पेठेत मोठी गर्दी केली आहे. शहरातील आमच्या विविध दुकानांमध्ये लोक सोन्याची खरेदी करत आहेत. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदीचा कल आजच्या दिवशी जास्त आहे. आजच्या दिवशी नागरिक दागिन्यांपेक्षा सोनं-चांदीचं नाणं, सोन्याची वेनी अशी गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं खरेदी करत आहेत," अशी माहिती अमराळे ज्वेलर्सचे सौरभ अमराळे यांनी दिली.
