अकराव्या शतकातल्या अंबिकेची अचलपूरच्या देशपांडे वाड्यात दोनशे वर्षांपूर्वी स्थापना; मूर्तीवर आहे सुबक कलाकृती
अचलपूर येथील देशपांडे वाड्यातील (Deshpande wada) अकराव्या शतकातील अंबिका देवीची दुर्मिळ शिल्पमूर्ती विहिरीतून सापडून स्थापन झाली असून तिची पूजा दसऱ्याला विशेष विधींनी केली जाते.
Published : October 2, 2025 at 5:27 PM IST
अमरावती : साधारण साडेतीन फूट उंचीची काळ्या पाषाणात कोरलेली सुबक आणि देखणी अकराव्या शतकातली अंबिका देवी अमरावती जिल्ह्यात अचलपूर येथे देशपांडे यांच्या वाड्यात (Deshpande wada) दोनशे वर्षापूर्वी स्थापन करण्यात आली. अतिशय बारीक आणि सुबक नक्षीकामांनी अलंकृत असणाऱ्या अंबिकेच्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य आणि महत्व जाणून घ्या.
विहिरीत असणाऱ्या देवीनं दिला दृष्टांत : सुमारे दोनशे वर्षापूर्वी देशपांडे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीच्या स्वप्नात देवी आली. तुमच्या वाड्यात असणाऱ्या विहिरीत मी आहे. मला बाहेर काढून वाड्याच्या उजव्या बाजूला मोकळ्या ठिकाणी माझं मंदिर उभारून माझी स्थापना करा. त्या मंदिराला कळस बांधायचा नाही. प्रदक्षिणा घालण्यासाठी जागा सोडायची नाही असं देवीनं स्वप्नात येऊन सांगितलं. देवीनं दिलेल्या दृष्टांताप्रमाणं आमच्या पूर्वजांनी मंदिर उभारून देवीची स्थापना केली. या मंदिरात आमच्या घरातून जातं येतं. तसेच बाहेरून येणाऱ्यांना मंदिरात जायला स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहे, असं प्रा. विराज देशपांडे यांनी सांगितलं.
देवी आहे चतुर्भुज : काळ्या गुटगुटीत पाषाणात घडवलेली मूर्ती चतुर्भुज आहे. अंबिका मातेला गौरी पार्वती असं देखील संबोधतात. प्रदक्षिणा क्रमानुसार मूर्तीच्या खालच्या उजव्या हातात अक्षमाळा आहे. वरच्या हातात गोल फलकांत शिवपिंड आहे. डाव्या वरच्या हातात गोल फलकत गणपतीची प्रतिमा आहे, तर खालच्या हातात उबडा कमंडलू आहे. जटा मुकुट आलेली पर्वती गौरी संपर्ण अलंकृत असून गळयात फलक हार, एकावली, वैकक्षक माळा, दंडामध्ये अंगद, केयूर आणि मनगटावर बांगड्या आहेत. कमरेवर मेखला, पायल, पादवलय, नुपूर, जोडावे अशा सर्व अलंकाराने मूर्ती सजली आहे. मूर्तीच्या पायथ्याशी दासिगण कोरले आहेत. अतिशय उत्कृष्ट आणि दुर्मिळ शिल्पाचा ही मूर्ती नमुना आहे, असं विराज देशपांडे म्हणाले.
यादव किंव्हा राष्ट्रकूट काळातली मूर्ती आणण्याचा अंदाज : इसवी सनाच्या दहाव्या ते बाराव्या शतकात यादव किंव्हा राष्ट्रकूट राजांच्या कारकीर्दीत या मूर्तीची घडण झाली असावी असा अंदाज मूर्तीशास्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी व्यक्त केला. मूर्ती लक्षणांमध्ये स्त्री स्वरूपात असलेली स्थानक म्हणजे उभी असलेली अंबिका अथवा महागौरी पार्वती स्वरूपात आहे. मूर्तीवरील अलंकार हे पारंपारिक असून मनगटात कंकण, दंडामध्ये केयूर आहेत. मस्तकामध्ये जटा मुकुट असा सुंदर केशकलाप मनोहर रीतीनं कोरला आहे. त्या जटामुकुटावर कीर्तिमुख असून त्याखाली कपाल भागात मोत्याची झालर आहे. देवीच्या हातात असणारे शिवलिंग, गणपती आणि स्वतः देवी हे तिन्ही शैव, गाणपत्य आणि शाक्त उपासना साम्रदायाचे ध्रुवीकरण असावं. अध:स्थानामध्ये उजव्या हातात जपमाळ असून तोच वरदहस्त आहे. अंबिकेचे शरीर अत्यंत कमनीय असून ती षोडशी आहे. वक्षस्थळ, कटी आदी शरीरभाग अत्यंत सुडौल असूनमोचक्याच अलंकारांनी सुशोभित आहे. प्रभावळीवर त्रिदेवी असून खाली पायांशी चामरधारी गणिका आहेत. लक्ष्मी आणि सरसावती मंगलप्रद कलश धारण करून दोन्ही बाजूस उभ्या आहेत. खाली नमस्कार मुद्रेत बसलेल्या दोन दासी आणि देवीचं वाहन आलेला नदीही अत्यंत कुशलतेनं दाखविला आहे. या प्रक्रारातील अंबिकेची अथवा गौरीची मूर्ती मध्यभारातात यादव काळात प्रचलित होती. मुख्य शिवल्यात शिवपिंडीच्यामागे पर्वती अथवा चतुर्भुज उमा स्वरुपातील मूर्ती सांप्रत शिवलयात असते. तशीच या मूर्तीची योजना असावी असा अंदाज देखील राहुल पंडित यांनी व्यक्त केलाय.
मूर्तीचं वैशिष्ट : उजव्या हातात आणि वरच्या हातात जपमाळ आहे. डाव्या हातमध्ये उपडा कलश असून ते शिवाच्या प्रलयाग्नीचं प्रतीक आहे. प्रसंगी सर्व जग नष्ट करण्याचं सामर्थ्य त्या शक्तीच्या ठायी आहे. असा त्याचा भावार्थ आहे. कंठहार, मेखला, कटीबंध, मौक्तकांचे कूचबंध, कंठमाळा, कर्णात गोलाकार कुंडले, पायात वाळे आणि नूपुर, खांद्यावर रुळवणारी मोत्यांची मणिभूषणे, हस्तांगुलीमध्ये मुद्रिका, पायांच्या बोटात जोडावे. वस्त्र पारदर्शी असल्यामुळं पट्ट वस्त्रांच्या अलंकारिक निऱ्या आदी अलंकार अत्यंत सुबकपणे अलंकृत केले आहेत.
विहिरीत अशी आली असावी मूर्ती : इस्लामी आक्रमण काळात मंदिरांना उपद्रव होऊ लागल्यानं मंदिरातील मूर्ती स्थानांतरित करून ती सुरक्षित स्थळी दडवून ठेवण्याचा प्रघात त्याकाळी होता. जमिनीखाली पुरून ठेवणं भिंतींमध्ये लपवून ठेवणं. मोठ्या विहिरी आणि वाड्यांमध्ये लपवून मूर्ती सुरक्षित राहील याची काळजी घेतली जायची. शिल्पशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना असणारी ही मूर्ती पण विहिरीत दडवली असावी आणि कालांतराने ती विहिरीबाहेर काढण्यात आली असावी असा अंदाज या मूर्तीबाबत व्यक्त केला जातो.
दसऱ्याला होते पूजा : दसऱ्यानिमित्त देवीची पूजा सकाळी करण्यात आली. वाड्यामध्येच असणाऱ्या शमीच्या झाडाची पूजा करण्यात आली. सायंकाळी देवीचं सीमोलंघन आणि शस्त्रपूजा केली जाते. या सोहळ्याला कुटुंबातील सारे आणि शहरातील अनेक भाविक उपस्थित राहतात असं विराज देशपांडे म्हणाले.
