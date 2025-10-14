ETV Bharat / state

अठरा गाव मावळात दिवाळीचा वाढला गोडवा; ग्रामस्थांना दिली अनोखी भेट

पुण्यातील दुर्गम प्रतिष्ठाननं वेल्हे तालुक्यातील अठरा गाव मावळातील गरजू कुटुंबांना दिवाळी भेट देत आनंद साजरा केला. यावेळी ग्रामस्थांनी दुर्गम प्रतिष्ठानचं पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात स्वागत केलं.

Durgam Pratishthan Pune
ठरा गाव मावळात दिवाळीचा वाढला गोडवा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 2:31 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 3:19 PM IST

1 Min Read
पुणे : स्वराज्याचं तोरण ठरलेल्या किल्ले तोरणा (प्रचंडगड) आणि स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगड दरम्यान वसलेल्या अठरा गाव मावळ परिसरातील वाड्या वस्त्यांमध्ये यंदा दिवाळीचा गोडवा वाढला. पुण्यातील 'दुर्गम प्रतिष्ठान'च्या वतीनं वेल्हे तालुक्यातील अठरा गाव मावळ परिसरातील पिशवी, गुगुळशी, पांगारी, वरोती, केळद इथल्या आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाना देलेल्या दिवाळी भेटीनं ग्रामस्थ गहिवरले.

दुर्गम प्रतिष्ठाननं दिली दिवाळी भेट : दुर्गम भागातील आदिवासींची दिवाळी गोड व्हावी. शहरवासीयांप्रमाणं त्यांनाही दिवाळी उत्साहानं साजरी करता यावी या उद्देशानं पुण्यातील 'दुर्गम प्रतिष्ठान' संस्थेच्या वतीनं वेल्हे संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार जाधव आणि कार्याध्यक्ष डॉ. प्रसाद खंडागळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा उपक्रम साजरा करण्यात आला.

दुर्गम प्रतिष्ठानच्या वतीनं मावळ परिसरातील ग्रामस्थांना भेट (ETV Bharat Reporter)

दुर्गम भागातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंसह शालेय विद्यार्थ्यांना मदत : गावातील 50 कुटुंबांना साखर, तेल, पोहे, रवा, बेसन पीठ, गव्हाचं पीठ, तूप, कडधान्य, डाळी, साबण, चहा पावडर, मसाले आदी महिनाभर पुरेल अशा किराणा सामान देण्यात आला. दिवाळी फराळ, ब्लॅंकेट, कानटोपी, आकाश कंदील, बिस्किट, सुगंधी तेल, साबण, पणती, उटणे, रांगोळी आदी जीवनावश्यक वस्तूंसह विद्यार्थ्यांना मदत करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांना चारशे वह्या आणि शालेय साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. यासह गावातील 72 महिलांना साडी, 66 मुला-मुलींना, 12 ज्येष्ठ नागरिक आणि 73 पुरुषांना कपडे देण्यात आले.

Durgam Pratishthan Pune
दुर्गम प्रतिष्ठानच्या वतीनं ग्रामस्थांना भेट (ETV Bharat Reporter)

गावात वाजत-गाजत स्वागत : दुर्गम प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते गावात पोहोचल्यानंतर ग्रामस्थांनी पारंपारिक वाद्याच्या निनादात मिरवणूक काढून स्वागत केलं. त्यांच्या स्वागतासाठी पानाफुलांची कमान उभारली होती. गावात पोहोचताच सर्वांचं औक्षण करण्यात आलं. घरोघरी रांगोळ्या काढून आकाश कंदील लावण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. त्यानंतर गावतील ज्येष्ठ नागरिकांचं औक्षण करण्यात आलं.

Durgam Pratishthan Pune
दुर्गम प्रतिष्ठानच्या वतीनं मावळ परिसरातील ग्रामस्थांना भेट (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : October 14, 2025 at 3:19 PM IST

