अकोला : काशीहून कावड भरुन जल आणताना मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील चोर गरठिया गावाजवळ आज (8 ऑगस्ट) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात अकोल्यातील दोन भाविकांचा मृत्यू झाला असून 6 जण जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना बंडोल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. कावड यात्रा करत असताना भाविकांना भरधाव टिप्परनं जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 6 जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातानंतर टिप्परचालक घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
टिप्परचालकाचा शोध सुरू : अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील काही कावडधारक दरवर्षी काशी इथून गंगाजल आणण्याची परंपरा पाळतात. यावर्षीही हे कावडधारी काशीहून परत येत असताना मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील चोर गरठिया गावाजवळ भीषण अपघात घडला. पाठीमागून आलेल्या भरधाव टिप्परनं कावडधारकांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात बंडू पांडुरंग बंड आणि अविनाश विजय पोहरे (दोघंही रा. पातूर, जि. अकोला) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातात इतर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर टिप्परचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. बंडोल पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. फरार टिप्परचालकाचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला : दरम्यान, या भीषण अपघाताची माहिती पातूर शहरात पोहोचताच मृतकांचे नातेवाईक, जखमींचे नातेवाईक यांनी मध्यप्रदेशातील सिवणीकडं धाव घेतली. जखमी भाविकांशी ते सतत संपर्कात असून, त्यांना तसेच मृतदेहांना पातूरमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण पातूर शहरात शोककळा पसरली आहे. अपघातात आपल्या स्थानिक भाविकांचा मृत्यू झाल्यानं शहरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
