Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

काशीहून परतताना भाविकांवर काळाचा घाला; अकोल्यातील दोन कावडधारकांना टिप्परनं चिरडलं - DUMPER HIT KANWADIYA GROUP

कावड यात्रा करुन काशीहून परतणाऱ्या दोन भाविकांवर काळानं घाला घातला. मध्यप्रदेशातील चोर गरठिया गावाजवळ टिप्परच्या धडकेत या दोन कावडधारकांचा मृत्यू झाला. दोघंही अकोला जिल्ह्यातील होते.

Road Accident
कावड यात्रेहून परतताना अपघात (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 8:41 PM IST

1 Min Read

अकोला : काशीहून कावड भरुन जल आणताना मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील चोर गरठिया गावाजवळ आज (8 ऑगस्ट) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात अकोल्यातील दोन भाविकांचा मृत्यू झाला असून 6 जण जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना बंडोल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. कावड यात्रा करत असताना भाविकांना भरधाव टिप्परनं जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 6 जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातानंतर टिप्परचालक घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

टिप्परचालकाचा शोध सुरू : अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील काही कावडधारक दरवर्षी काशी इथून गंगाजल आणण्याची परंपरा पाळतात. यावर्षीही हे कावडधारी काशीहून परत येत असताना मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील चोर गरठिया गावाजवळ भीषण अपघात घडला. पाठीमागून आलेल्या भरधाव टिप्परनं कावडधारकांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात बंडू पांडुरंग बंड आणि अविनाश विजय पोहरे (दोघंही रा. पातूर, जि. अकोला) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातात इतर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर टिप्परचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. बंडोल पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. फरार टिप्परचालकाचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.



कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला : दरम्यान, या भीषण अपघाताची माहिती पातूर शहरात पोहोचताच मृतकांचे नातेवाईक, जखमींचे नातेवाईक यांनी मध्यप्रदेशातील सिवणीकडं धाव घेतली. जखमी भाविकांशी ते सतत संपर्कात असून, त्यांना तसेच मृतदेहांना पातूरमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण पातूर शहरात शोककळा पसरली आहे. अपघातात आपल्या स्थानिक भाविकांचा मृत्यू झाल्यानं शहरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

हेही वाचा

अकोला : काशीहून कावड भरुन जल आणताना मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील चोर गरठिया गावाजवळ आज (8 ऑगस्ट) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात अकोल्यातील दोन भाविकांचा मृत्यू झाला असून 6 जण जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना बंडोल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. कावड यात्रा करत असताना भाविकांना भरधाव टिप्परनं जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 6 जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातानंतर टिप्परचालक घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

टिप्परचालकाचा शोध सुरू : अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील काही कावडधारक दरवर्षी काशी इथून गंगाजल आणण्याची परंपरा पाळतात. यावर्षीही हे कावडधारी काशीहून परत येत असताना मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील चोर गरठिया गावाजवळ भीषण अपघात घडला. पाठीमागून आलेल्या भरधाव टिप्परनं कावडधारकांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात बंडू पांडुरंग बंड आणि अविनाश विजय पोहरे (दोघंही रा. पातूर, जि. अकोला) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातात इतर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर टिप्परचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. बंडोल पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. फरार टिप्परचालकाचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.



कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला : दरम्यान, या भीषण अपघाताची माहिती पातूर शहरात पोहोचताच मृतकांचे नातेवाईक, जखमींचे नातेवाईक यांनी मध्यप्रदेशातील सिवणीकडं धाव घेतली. जखमी भाविकांशी ते सतत संपर्कात असून, त्यांना तसेच मृतदेहांना पातूरमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण पातूर शहरात शोककळा पसरली आहे. अपघातात आपल्या स्थानिक भाविकांचा मृत्यू झाल्यानं शहरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT NEAR SEONIAKOLA DEVOTEES DIES IN ACCIDENTAKOLA KANWAR DEVOTEES ROAD ACCIDENTअकोल्यातील कावडधारकांचा अपघातDUMPER HIT KANWADIYA GROUP

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.