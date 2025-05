ETV Bharat / state

आधुनिक वाद्यांना मागणी, पारंपारिक चर्मवाद्य व्यवसाय संकटात! - LEATHER MUSICAL INSTRUMENT

ठाणे : महाराष्ट्रात लोककला रुजविण्यासाठी पारंपारिक वाद्यांची मोठी मदत झाली. हार्मोनियम, तबला, ढोलकी, मृदंग, टाळ, झांज, डफली, हलगी अशा तालवाद्यांनी गायनाला साथ दिल्यानं महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण भारतात लोककलेचा वारसा आजही जपला जातोय. मात्र, नवनवीन तांत्रिक वाद्य बाजारात आल्यामुळं पारंपारिक वाद्यांचा ऱ्हास होत आहे. तसंच ग्राहकांच्या घटलेल्या मागणीचा परिणाम उत्पादनावरही होताना दिसत आहे. त्यामुळं पारंपरिक चर्मवाद्य व्यवसाय संकटात आहे. पारंपारिक वाद्यांकडे कलाकारांची पाठ : प्रत्येक कार्यक्रमांमध्ये जीव असलेली पारंपारिक वाद्यं आता लुप्त होऊ लागली आहेत. नवं तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक वाद्य आता पारंपारिक वाद्यांची जागा घेत आहेत. दरम्यान, पुठ्ठ्यांसह फणस, आंबा, शिसव आदी लाकडांपासून ढोलकी तयार केली जाते. ढोलकी हे वाद्य बाजारात उपलब्ध झाल्याचं पहावयास मिळतं. वेगवेगळ्या आकाराच्या ढोलक्या ३०० रुपयांपासून अडीच हजारांपर्यंत बाजारात विक्रीसाठी येत असतात. मात्र, मागणी कमी झाल्यानं त्या वाद्यांची निर्मिती करणारे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. पारंपारिक वाद्यांपेक्षा ऑक्टोपॅड, आर्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम, मॉर्डन म्युझिक पॅड अशा विविध प्रकारच्या अत्याधुनिक संगीत वाद्यांमुळे कलाकार पारंपारिक वाद्यांकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. पारंपारिक चर्मवाद्य व्यवसाय संकटात! (ETV Bharat Reporter)

