साई बाबा मंदिरातील शेजआरतीच्या वेळेत बदल; चंद्रग्रहणामुळं रविवारी रात्री मंदिर लवकर बंद होणार

7 सप्टेंबरला खग्रास चंद्रग्रहण असल्‍यामुळं साई बाबा समाधी मंदिराच्‍या दैनंदिन कार्यक्रमांच्‍या वेळेत बदल करण्यात आला आहे.

शिर्डी साई बाबा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 4:41 PM IST

शिर्डी : रविवारी रात्री होणाऱ्या खग्रास चंद्रग्रहणामुळं शिर्डी साईबाबांच्या मंदिरातील दैनंदिन कार्यक्रमात बदल करण्यात आला आहे. साईबाबांच्या मंदिरातील रात्रीची शेजआरती नेहमीपेक्षा लवकर घेण्यात येणार असून साईबाबा आरतीनंतर मंदिर बंद करण्यात येईल, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.

'या' देशात दिसणार चंद्रग्रहण : "आजचं खंडग्रास चंद्रग्रहण भारतासह युरोप, आफ्रिका आणि आशिया खंडात दिसणार आहे. रात्री 9.57 वाजता ग्रहणास सुरुवात होऊन 12.22 वाजेपर्यंत ते दिसणार आहे. त्यामुळं साईबाबा मंदिरात नित्यनियमानं रात्री 10 वाजता होणारी शेजआरती आज रात्री 9.15 वाजता होणार आहे. साईबाबांची शेजआरती संपल्यानंतर मंदिर त्वरित बंद होणार आहे. याबाबत साई मंदिर प्रशासनानं माहिती फलक लावत भाविकांना माहिती दिली आहे. सोमवारी पहाटेपासून मंदिरातील सर्व कार्यक्रम नेहमीप्रमाणं पार पडतील, असं साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं.

श्रींची शेजआरती रात्री 9.15 वाजता : मंदिर व्यवस्थापनानं दिलेल्या माहितीनुसार, आजची श्रींची शेजआरती रात्री 9.15 वाजता सुरू होईल. ही आरती झाल्यावर, रात्री 10 वाजता समाधी मंदिर बंद होणार आहे. ग्रहणाचा कालावधी संपेपर्यंत मंदिर बंद राहणार असून त्यानंतरच पुढील धार्मिक कार्यक्रम आणि दर्शनासाठी मंदिर पुन्हा उघडलं जाईल. साई भक्तांनी या बदललेल्या वेळेची नोंद घ्यावी आणि सहकार्य करावं, असं आवाहन मंदिर प्रशासनानं केलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

साई बाबांना मोठं दान : शिर्डी साई बाबांना हैदराबादमधील आदीनारायण रेड्डी यांनी 2008 साली सुवर्ण सिंहासन दान स्वरूपात दिलं होतं. तेव्हापासून हेच साईबाबांना मिळालेलं सर्वात मोठं दान मानलं जात होतं. मात्र तब्बल 17 वर्षांनंतर आज पुन्हा एकदा साईबाबांना सर्वात मोठं सुवर्णदान दुबईतील एका साईभक्तानं अर्पण केलं आहे. या भक्तानं 1 किलो 623 ग्रॅम 600 मिली वजनाची दोन सुवर्ण 'ॐ साई राम' अक्षरं देणगी स्वरुपात अर्पण केली आहेत. याची किंमत तब्बल 1 कोटी 58 लाख रुपये असून या भाविकानं गुप्तदान केलं असून आपलं नाव जाहीर न करण्याची विनंती साई बाबा संस्थानला केली आहे.

दरवर्षी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत : "श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साई बाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून दरवर्षी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येतात. यावेळी भाविक साई बाबांना भरभरून दान अर्पण करतात. 2008 साली आदीनारायण रेड्डी यांनी सुमारे 100 किलो सोन्याचं सिंहासन साईबाबा संस्थानला दान दिलं होतं. यानंतर अनेक भाविक आपली मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर साई चरणी सोन्या-चांदीच्या वस्तू तसंच रोख स्वरुपातही दान करतात. मात्र आजचं हे सुवर्णदान 2008 नंतरचं सर्वात मोठं दान ठरलं आहे," अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

