ETV Bharat / state

दुबईतील साईभक्ताकडून तब्बल 1 कोटी 58 लाखांचे सुवर्ण दान; सोन्यात घडवली ॐ साई राम अक्षरे - SHIRDI SAI BABA

आपली इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर भाविक साई बाबांना दान देत असतात. दुबईतील एका भाविकांनं 'ॐ साई राम' लिहिलेली अक्षरं दान केली आहेत.

SHIRDI SAI BABA
शिर्डी साई बाबा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read

अहिल्यानगर : शिर्डी साई बाबांना हैदराबादमधील आदीनारायण रेड्डी यांनी 2008 साली सुवर्ण सिंहासन दान स्वरूपात दिलं होतं. तेव्हापासून हेच साईबाबांना मिळालेलं सर्वात मोठं दान मानलं जात होतं. मात्र तब्बल 17 वर्षांनंतर आज पुन्हा एकदा साईबाबांना सर्वात मोठं सुवर्णदान दुबईतील एका साईभक्तानं अर्पण केलं आहे. या भक्तानं 1 किलो 623 ग्रॅम 600 मिली वजनाची दोन सुवर्ण 'ॐ साई राम' अक्षरं देणगी स्वरुपात अर्पण केली आहेत. याची किंमत तब्बल 1 कोटी 58 लाख रुपये असून या भाविकानं गुप्तदान केलं असून आपलं नाव जाहीर न करण्याची विनंती साई बाबा संस्थानला केली आहे.

अखेर साई भक्तानं पूर्ण केली इच्छा : साई बाबांना सुवर्णदान देणारे हे दुबईतील भाविक दर महिन्याला शिर्डीत येऊन समाधीचं दर्शन घेतात. तसंच आरतीला उपस्थित राहतात. साई दर्शनानंतर ते संस्थानला न चुकता साधारण 1 लाख रुपयांची देणगी अर्पण करतात. साई बाबांना सोन्याचं काहीतरी दान करावं, अशी त्यांची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा होती. अखेर गुरुवारच्या पवित्र दिवशी त्यांनी दोन सुवर्ण ॐ साई राम अक्षरे अर्पण करून ती इच्छा पूर्ण केली.

माध्यमांशी बोलताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

भाविकाची नाव जाहीर न करण्याची इच्छा : दुबईतील या भाविकानं दिलेलं सुवर्णदान साईबाबा संस्थानच्या वतीनं समाधी मंदिरातून भाविक दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्या दोन्ही द्वारांवर बसवलेलं आहे. त्यामुळं मंदिरातून बाहेर पडताना भाविकांच्या मुखातून 'ॐ साईराम' असा जयघोष घुमतो. या दानाविषयी माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले, "या भाविकाची इच्छा होती की, त्यांचं दान गुप्त राहावं. त्यामुळं त्यांचं नाव जाहीर केलेलं नाही. यावेळी संस्थानच्या वतीनं या भाविकाचा शाल, साईमूर्ती आणि उदी देऊन सन्मान करण्यात आला."

दरवर्षी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत : "श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साई बाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून दरवर्षी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येतात. यावेळी भाविक साई बाबांना भरभरून दान अर्पण करतात. 2008 साली आदीनारायण रेड्डी यांनी सुमारे 100 किलो सोन्याचं सिंहासन साईबाबा संस्थानला दान दिलं होतं. यानंतर अनेक भाविक आपली मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर साई चरणी सोन्या-चांदीच्या वस्तू तसंच रोख स्वरुपातही दान करतात. मात्र आजचं हे सुवर्णदान 2008 नंतरचं सर्वात मोठं दान ठरलं आहे," अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

देश-विदेशातील भाविकांसाठी घेतले महत्वाचे निर्णय : मागील काही वर्षांत गोरक्ष गाडीलकर यांनी देश-विदेशातील भाविकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. विदेशी भाविक मंदिरात किंवा परिसरात भेटले तर ते स्वतः त्यांच्याशी संवाद साधतात. शाल, साईमूर्ती आणि उदी देऊन त्यांचा सत्कार करतात. त्यामुळं भाविकांना मिळणारा हा सन्मान त्यांच्या श्रद्धेत आणि सेवाभावात भर घालणारा ठरत आहे. परिणामी साईबाबांच्या दानपेटीत विदेशी देणग्यांचीही मोठ्या प्रमाणात भर पडताना दिसत आहे.

हेही वाचा :

  1. आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळात शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा; असा आहे मंडळाचा इतिहास
  2. साई मंदिरात हरवलेला 'अनमोल ठेवा' परत मिळताच महिलेला अश्रू अनावर, किडनी दानाची माहिती मिळताच सर्वजण झाले भावुक!
  3. शिर्डीत मिनी तिरुपती बालाजी देवस्थानाचा देखावा, भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

अहिल्यानगर : शिर्डी साई बाबांना हैदराबादमधील आदीनारायण रेड्डी यांनी 2008 साली सुवर्ण सिंहासन दान स्वरूपात दिलं होतं. तेव्हापासून हेच साईबाबांना मिळालेलं सर्वात मोठं दान मानलं जात होतं. मात्र तब्बल 17 वर्षांनंतर आज पुन्हा एकदा साईबाबांना सर्वात मोठं सुवर्णदान दुबईतील एका साईभक्तानं अर्पण केलं आहे. या भक्तानं 1 किलो 623 ग्रॅम 600 मिली वजनाची दोन सुवर्ण 'ॐ साई राम' अक्षरं देणगी स्वरुपात अर्पण केली आहेत. याची किंमत तब्बल 1 कोटी 58 लाख रुपये असून या भाविकानं गुप्तदान केलं असून आपलं नाव जाहीर न करण्याची विनंती साई बाबा संस्थानला केली आहे.

अखेर साई भक्तानं पूर्ण केली इच्छा : साई बाबांना सुवर्णदान देणारे हे दुबईतील भाविक दर महिन्याला शिर्डीत येऊन समाधीचं दर्शन घेतात. तसंच आरतीला उपस्थित राहतात. साई दर्शनानंतर ते संस्थानला न चुकता साधारण 1 लाख रुपयांची देणगी अर्पण करतात. साई बाबांना सोन्याचं काहीतरी दान करावं, अशी त्यांची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा होती. अखेर गुरुवारच्या पवित्र दिवशी त्यांनी दोन सुवर्ण ॐ साई राम अक्षरे अर्पण करून ती इच्छा पूर्ण केली.

माध्यमांशी बोलताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

भाविकाची नाव जाहीर न करण्याची इच्छा : दुबईतील या भाविकानं दिलेलं सुवर्णदान साईबाबा संस्थानच्या वतीनं समाधी मंदिरातून भाविक दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्या दोन्ही द्वारांवर बसवलेलं आहे. त्यामुळं मंदिरातून बाहेर पडताना भाविकांच्या मुखातून 'ॐ साईराम' असा जयघोष घुमतो. या दानाविषयी माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले, "या भाविकाची इच्छा होती की, त्यांचं दान गुप्त राहावं. त्यामुळं त्यांचं नाव जाहीर केलेलं नाही. यावेळी संस्थानच्या वतीनं या भाविकाचा शाल, साईमूर्ती आणि उदी देऊन सन्मान करण्यात आला."

दरवर्षी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत : "श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साई बाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून दरवर्षी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येतात. यावेळी भाविक साई बाबांना भरभरून दान अर्पण करतात. 2008 साली आदीनारायण रेड्डी यांनी सुमारे 100 किलो सोन्याचं सिंहासन साईबाबा संस्थानला दान दिलं होतं. यानंतर अनेक भाविक आपली मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर साई चरणी सोन्या-चांदीच्या वस्तू तसंच रोख स्वरुपातही दान करतात. मात्र आजचं हे सुवर्णदान 2008 नंतरचं सर्वात मोठं दान ठरलं आहे," अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

देश-विदेशातील भाविकांसाठी घेतले महत्वाचे निर्णय : मागील काही वर्षांत गोरक्ष गाडीलकर यांनी देश-विदेशातील भाविकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. विदेशी भाविक मंदिरात किंवा परिसरात भेटले तर ते स्वतः त्यांच्याशी संवाद साधतात. शाल, साईमूर्ती आणि उदी देऊन त्यांचा सत्कार करतात. त्यामुळं भाविकांना मिळणारा हा सन्मान त्यांच्या श्रद्धेत आणि सेवाभावात भर घालणारा ठरत आहे. परिणामी साईबाबांच्या दानपेटीत विदेशी देणग्यांचीही मोठ्या प्रमाणात भर पडताना दिसत आहे.

हेही वाचा :

  1. आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळात शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराचा देखावा; असा आहे मंडळाचा इतिहास
  2. साई मंदिरात हरवलेला 'अनमोल ठेवा' परत मिळताच महिलेला अश्रू अनावर, किडनी दानाची माहिती मिळताच सर्वजण झाले भावुक!
  3. शिर्डीत मिनी तिरुपती बालाजी देवस्थानाचा देखावा, भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIRDI BIGGEST GOLD DONATIONDUBAI SAI BABA DEVOTEEसाई बाबाGOLD DONATION TO SAI BABASHIRDI SAI BABA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.