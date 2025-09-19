सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवावर्गात अंमली पदार्थांची दहशत, कठोर कारवाई करा; सिंधुदुर्गातील डाॅक्टरांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांचे वेधले लक्ष
जिल्ह्यातील युवा पिढीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमली पदार्थांविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन, सिंधुदुर्ग ही डॉक्टरांची संघटना पुढे सरसावली आहे.
Published : September 19, 2025 at 5:11 PM IST
सिंधुदुर्ग : अलिकडच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या युवावर्गाची संख्या चिंताजनकपणे वाढत आहे. गांजा, चरस यांसारख्या पारंपरिक व्यसनांबरोबरच एमडीएमए, एक्स्टसी आणि अन्य आधुनिक ड्रग्जचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे समोर आले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातही या व्यसनांनी शिरकाव केल्यामुळे जिल्ह्यातील युवा पिढीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमली पदार्थांविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन, सिंधुदुर्ग ही डॉक्टरांची संघटना पुढे सरसावली आहे.
प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज : या गंभीर समस्येवर तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे यांना जिल्ह्यातील इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने एक विनंतीपत्र सादर केले आहे. यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. जयेंद्र परुळेकर, डॉ. अमुल पावसकर, डॉ. कादंबरी पावसकर, डॉ. शंतनू तेंडुलकर, डॉ. दत्तात्रय सावंत, डॉ. राजेश नवांगुळ, डॉ. रेवणसिद्ध खटावकर, डॉ. कश्यप देशपांडे तसेच कुडाळ येथील डॉ. संजय निगुडकर, डॉ. संजीव आकेरकर, डॉ. सुधीर रेडकर, डॉ. पाटणकर, डॉ संजय केसरे, डॉ. गुरुराज कुलकर्णी, डॉ. मकरंद परुळेकर, डॉ. परुळेकर तसेच मालवण येथील डॉ. विवेक रेडकर, डॉ. हरिश परुळेकर, डॉ. राहुत वझे, कणकवली येथील डॉ. विद्याध तायशेटे, डॉ. रेवडेकर, डॉ. शेळके, डॉ. संदीप सावंत डॉ. रासम आदी उपस्थित होते.
शाळा आणि कॉलेजच्या परिसरात अमली पदार्थ सहज उपलब्ध : या पत्रात त्यांनी युवा वर्गातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या व्यसनाकडे आणि त्यामुळे होत असलेल्या गंभीर परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. या समस्येमागे अनेक कारणे आहेत. शाळा आणि कॉलेजच्या परिसरात अमली पदार्थ सहज उपलब्ध होणे, हे यातील एक महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक विक्रेते तरुण मुलांना लक्ष्य करून हे व्यसन त्यांच्यात रुजवत आहेत. या व्यतिरिक्त समाजात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबद्दल पुरेशा प्रमाणात जागृतीचा अभाव हेदेखील एक मोठे कारण आहे.
व्यसनामुळे मृत्यू आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते : अनेक तरुणांना या पदार्थांच्या वापरामुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक नुकसानीची माहिती नाही. व्यसनामुळे मृत्यू आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या व्यसनांच्या अतिसेवनामुळे काही युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच जिल्ह्यात आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांमागेही अमली पदार्थांचे सेवन हे एक प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जाते. हे केवळ वैयक्तिक नुकसान नसून संपूर्ण समाजासाठी एक मोठा धोका आहे. आयएमएच्या डॉक्टरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या समस्येवर त्वरित आणि कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
