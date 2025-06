ETV Bharat / state

सोयाबीनची पेरणी करणं बेतलं जीवावर; ट्रॅक्टर विहिरीत पडून चालकाचा मृत्यू, परिसरात खळबळ - TRACTOR FELL INTO WELL IN AMRAVATI

विहिरीत पडलेला ट्रॅक्टर ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 29, 2025 at 10:35 AM IST 1 Min Read

अमरावती : शेतात सोयाबीनची पेरणी करत असलेला ट्रॅक्टर अचानक शेतातील विहिरीत कोसळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेत ट्रॅक्टर चालकाचा दुर्देवी मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी 9 वाजताच्या सुमारास तिवसा तालुक्यातील वऱ्हा इथल्या शेतशिवारात घडली. संजय देविदास भाकरे (वय 43) असं‌ मृत ट्रॅक्टर चालकाचं नाव आहे. संजय भोकरे हे विहिरीत पडलेल्या ट्रॅक्टरखाली दबल्यानं त्यांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. त्यांचा मृतदेह विहिरीतील ट्रॅक्टरखालून बाहेर काढण्यास मोठी कसरत करावी लागली. अखेर अथक परिश्रमानंतर त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यास बऱ्याच उशीरा प्रशासनाला यश आलं. सोयाबीनची पेरणी सुरू असताना ट्रॅक्टर पडला विहिरीत : वऱ्हा गावातील वाघाडे यांच्या शेतात शनिवारी सोयाबीनची पेरणी सुरू होती. संजय भाकरे हे आपल्या मालकीच्या मिनी ट्रॅक्टरनं शेतात पेरणीसाठी आले होते. मात्र पेरणी सुरू असताना शेतात जमिनीशी समांतर असलेल्या 30 ते 35 फूट खोल विहिरीत अनावधनानं ट्रॅक्टर जाऊन कोसळला. या घटनेत ट्रॅक्टर चालक संजय भाकरे हे विहिरीतील पाण्यात ट्रॅक्टर खाली दबले. त्यामुळे विहिरीतील पाण्यात जीव गुदमरुन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. ग्रामस्थांची घटनास्थळी धाव : घटनेची माहिती मिळताच गावातील नागरिकांनी विहिरीकडं सैरावैरा धाव घेतली. काही नागरिकांनी विहिरीत उतरून मृतदेह काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पाण्याची पातळी जास्त असल्यानं मृतदेह काढता आला नाही. शेवटी विहिरीतील पाण्याचा उपसा करुन 5 तासाच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आलं. क्रेनच्या साहाय्यानं विहिरीतील ट्रॅक्टर बाहेर काढावा लागला. संजय भाकरे यांच्या पश्चात पत्नी व दोन मुले आहेत. त्यांच्या अकाली मृत्यूनं परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच कुऱहा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.