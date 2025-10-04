ETV Bharat / state

डीआरआयची मुंबई विमानतळावर मोठी कारवाई, दोन महिलांकडून 79 कोटींचं कोकेन जप्त

महिला प्रवाशांच्या सामानाची तपासणी केली असता खेळण्यांच्या पॅकेटमध्ये लपवून ठेवलेली 7.95 किलो कोकेनची तब्बल 22 पॅकेट्स हस्तगत करण्यात आलीत.

DRI major operation at Mumbai airport
डीआरआयची मुंबई विमानतळावर मोठी कारवाई (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 4:28 PM IST

मुंबई : डीआरआय मुंबईनं ड्रग्ज तस्करीचं एक मोठा रॅकेट उद्ध्वस्त केलंय. गुप्तचर विभागाला मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 79 कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त करण्यात आलंय. याप्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आलीय.

काय आहे प्रकरण? - डीआरआय मुंबईच्या विभागीय युनिटनं बँकॉकहून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या दोन महिला प्रवाशांकडून बेकायदेशीरपणे तस्करीकरून आणलेलं 7.95 किलो कोकेन जप्त करण्यात आलंय. ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत अंदाजे 79.5 कोटी रुपये इतकी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकॉकहून मुंबईत आलेल्या दोन महिला प्रवाशांना डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावरच रोखलं. तिथं त्यांच्या सामानाची सविस्तर तपासणी केली असता खेळण्यांच्या पॅकेटमध्ये लपवून ठेवलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. खेळण्यांच्या बॉक्समध्ये पांढऱ्या पावडरीच्या तब्बल 22 विटांच्या आकाराची पॅकेट्स दडवून ठेवण्यात आली होती. ही सारी पॅकेट्स जप्त करून त्यांची जागेवरच प्राथमिक चाचणी करण्यात आली. एनडीपीएस फील्ड किटसह केलेल्या चाचणीत हा पदार्थ कोकेन असल्याची पुष्टी झाली.

या प्रकरणात सखोल चौकशी सुरू - कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत या दोन्ही महिलांना एनडीपीएस कायदा 1985 अंतर्गत अटक करण्यात आली. या दोन्ही महिलांना कोर्टात हजर केलं असता कोर्टानं त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केलीय. डीआरआय याप्रकरणी अधिक तपास करीत असून, एक मोठं तस्करीचं रॅकेट कार्यरत असल्याचा तपास यंत्रणेला संशय आहे. प्राथमिक तपासातून हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करांच्या टोळीशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झालंय. अटक केलेल्या आरोपींच्या मोबाइलमधील माहितीत सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना अनेक पुरावे सापडलेत. त्यात काही परदेशी नागरिकांचाही समावेश असून, या संपूर्ण टोळीचा शोध सुरू आहे. दक्षिण अमेरिकेतून विविध मार्गांनी अमली पदार्थांचं जगभरात वितरण केलं जातं. गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात बँकॉकमार्गे मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जची तस्करी केली जात असल्याचं निदर्शनास आलंय. भारतातून थायलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांचं नियमित ये-जा असल्याचं तपास यंत्रणांच्या निदर्शनास आलंय.

