पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर; 41 प्रभाग, 165 नगरसेवक, हरकती मागवल्या - PUNE MUNICIPAL CORPORATION

नागरिकांना 22 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत सूचना आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिलीय.

Draft ward plan announced for Pune Municipal Corporation's;
पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 8:41 PM IST

1 Min Read

पुणे : राज्यात लवकरच महापालिका निवडणूक होणार असून प्रत्येक पक्षाकडून या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून देखील आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. तसंच नागरिकांना 22 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत सूचना आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिलीय.

प्रारूप प्रभाग आराखडा जाहीर : महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी महापालिका येथे आज आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग आराखडा जाहीर केला आहे. यावेळी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितलं की, "पुणे महानगरपालिका क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 34,81,359 इतकी असून अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 4,68,633 इतकी आहे व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 40,687 इतकी आहे."

41 प्रभाग, 165 नगरसेवक, हरकती मागवल्या : याचबरोबर, "निवडून द्यावयाच्या महानगरपालिका सदस्यांची संख्या 165 आहे. यात एकूण 41 प्रभागांपैकी प्रभाग क्र. 38 हा 5 सदस्यीय असून उर्वरित 40 प्रभाग 4 सदस्यीय असणार आहे. प्रारूप प्रभाग रचना संदर्भात नागरिकांच्या हरकती/सूचना दिनांक 22 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत पुणे मनपा भवन स्वागत कक्ष, पुणे मनपाची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये व निवडणूक कार्यालय, या ठिकाणी लेखी स्वरुपात स्वीकारण्यात येतील," अशी माहिती यावेळी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिलीय.

