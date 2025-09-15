ETV Bharat / state

वंध्यत्वावर मात करण्यासाठी दुर्मीळ पेशी ओळखची क्रांतिकारी पद्धत; पुण्यातील 'या' डॉक्टरांनी कोलंबिया विद्यापीठात विकसित केले 'स्टार तंत्रज्ञान'

मूळच्या पुण्यातील डॉ. हेमंत सूर्यवंशी यांनी 'एआय'चा वापर करून स्टार प्रणालीचं संशोधन केलंय. याचा वापर प्रामुख्यानं अझूस्पर्मिया असलेल्या पुरुषांना मूल होण्यासाठी करता येतो.

Dr. Hemant Suryawanshi
डॉ.हेमंत सूर्यवंशी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
पुणे : सध्या जगभरात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करुन नवनवीन तंत्रज्ञान हे आपल्याला जगभरात येताना पाहायला मिळत आहे. लग्नाच्या अनेक वर्षानंतर देखील अनेकांना मूल होत नाही आणि यासाठी ते विविध उपाययोजना करत असतात. काही लोक तर आयव्हीएफचा वापर देखील करतात. तरी देखील यश मिळत नाही. अशातच पुण्यात राहणारे पण सध्या कोलंबिया विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या डॉ. हेमंत सूर्यवंशी यांनी 'एआय'चा वापर (AI Technology) करून स्टार प्रणालीचं संशोधन केलंय. ज्यामुळं अनेक कुटुंबांसाठी पालकत्वाचा मार्ग खुला झाला आहे.

स्टार तंत्रज्ञान केलं विकसित : कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधक डॉ. हेमंत सूर्यवंशी यांनी 'स्टार तंत्रज्ञान' विकसित केलं आहे. त्यात एआय आणि उच्च-गती प्रतिमा प्रणालीचा वापर करून दुर्मीळ पेशी, म्हणजेच रेअर सेल्स ओळखल्या जातात आणि त्यांना अत्यंत काळजीपूर्वक वेगळं केलं जातं. या पद्धतीमध्ये काही मिनिटात लाखो प्रतिमा घेतल्या जातात आणि एआयच्या मदतीनं योग्य पेशी अचूकपणे ओळखल्या जातात. नंतर, एक सूक्ष्म मायक्रोफ्लुइडिक चिप (Microfluidic Chip) आणि रोबोटच्या सहाय्याने त्या पेशी अलगद वेगळ्या केल्या जातात. ही संपूर्ण प्रक्रिया नॉन-इनवेसिव्ह, सौम्य आणि अत्यंत अचूक आहे.

एआयचा उपयोग व्यक्तीच्या जीवनाशी : याबाबत डॉ. हेमंत सूर्यवंशी म्हणाले, "स्टार तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ शुक्राणू ओळखण्यासाठीच नव्हे, तर इतरही अनेक महत्त्वाच्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये होऊ शकतो. जसं की रक्तामध्ये फिरणाऱ्या कर्करोगाच्या पेशी (Circulating Cancer Cells), भ्रूणातील पेशी (Fetal Cells), लवकर कर्करोग निदान (Early Cancer Diagnosis) आणि गर्भाची तपासणी (Prenatal Testing). त्यामुळं एआयचा उपयोग केवळ यंत्रणेसाठी न राहता आता थेट जीवनाशी जोडला जात आहे.

“AI हे केवळ तंत्रज्ञान नाही, ते एका नव्या आयुष्याची शक्यता निर्माण करत आहे, विशेषतः अशा जोडप्यांसाठी जे पूर्णपणे आशा सोडून बसले होते त्यांच्यासाठी हे खूप उपयोगी आहे. स्टार तंत्रज्ञानाचा पहिला वापर वंध्यत्व उपचारांमध्ये करण्यात आला. ज्या पुरुषांमध्ये शुक्राणू अत्यल्प असतात किंवा आढळतच नाहीत (Azoospermia), त्यांच्यासाठी स्टार पद्धती आशेचा किरण ठरली आहे. पारंपरिक, त्रासदायक आणि कधीकधी नुकसानदायक पद्धतींपेक्षा ही नवीन पद्धत सुरक्षित, वेगवान आणि परिणामकारक आहे. अगदी एकच निरोगी शुक्राणू सापडला तरी, तो आयव्हीएफ IVF साठी वापरता येतो. त्यामुळं अनेक कुटुंबांसाठी पालकत्वाचा मार्ग खुला झाला आहे." - डॉ. हेमंत सूर्यवंशी ,शास्त्रज्ञ, कोलंबिया युनिव्हर्सिटी

रसायनमुक्त प्रक्रिया : सामान्यतः एका स्खलनामध्ये (इजाक्युलेशनमध्ये) 100 ते 200 दशलक्ष शुक्राणू असतात. मात्र अझूस्पर्मिया (Azoospermia)असलेल्या पुरुषांच्या वीर्यामध्ये शुक्राणूंचं प्रमाण शून्याच्या जवळपास असतं. अशा रुग्णांसाठी आतापर्यंतचे मुख्य पर्याय म्हणजे टेस्टिक्युलर सर्जरी करून शुक्राणू काढणे किंवा डोनर स्पर्म वापरणे असते. पण स्टार प्रणाली या समस्येवर एक अत्यंत प्रभावी उपाय देत आहे. तसंच ही प्रक्रिया रसायनमुक्त, सुरक्षित आणि नैसर्गिक पद्धतीने पार पडते. यामध्ये एम्ब्र्योलॉजिस्टेडने दोन दिवस सँपल तपासले मात्र स्पर्म सापडला नाही पण तेच सँपल स्टार प्रणालीद्वारे तपासल्यावर 44 स्पर्म सापडले.


19 वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर पहिल्यांदा गर्भधारणा : डॉ. हेमंत सूर्यवंशी याबाबत म्हणाले, "एका जोडप्याने १९ वर्षे प्रेग्नन्सीसाठी प्रयत्न केले, अनेक आयव्हिएफ सायकल्स केल्या, पण यश मिळालं नाही. पतीमध्ये अझूस्पर्मिया असल्याने गर्भधारणेच्या शक्यता कमी होत्या. पण त्यावर स्टार प्रणाली वापरण्यात आली आणि त्यातून 5 स्पर्म आयसोलेट (sperm isolate) करण्यात आले. त्यापैकी एकाचा वापर करून अंडं फर्टिलाइज केलं गेलं आणि भ्रृण तयार झालं असून सध्या ती महिला ५ महिन्यांची गर्भवती असून गर्भ पूर्णतः निरोगी आहे आणि 19 वर्षांचा मूल होण्याचा प्रवास अखेर यशस्वी झाला."

