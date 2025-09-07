ETV Bharat / state

गरोदर स्त्रियांनी ग्रहण पाहिल्यास गर्भावर परिणाम होतो का? डॉ. हमीद दाभोळकरांनी स्पष्टच सांगितलं की,"ग्रहण ही एक..."

ग्रहणाबद्दल समाजात असणाऱ्या समज-गैरसमजाबद्दल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं नागरीकांना काय आवाहन केलंय? जाणून घेऊया.

CHANDRA GRAHAN 2025
चंद्र ग्रहण 2025 (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 5:53 PM IST

सातारा : भारतातील अनेक भागात आज रात्री 9.58 ते मध्यरात्री 1.26 दरम्यान चंद्रग्रहण दिसणार आहे. गरोदर स्त्रियांनी ग्रहण पाळलं नाही, तर गर्भावर परिणाम होतो, असं सांगून भीती घातली जाते. परंतु, ग्रहणाचा कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. ग्रहण ही एक सुंदर खगोलीय घटना आहे, तिचा आनंद घ्या. अंधश्रद्धेचं ग्रहण सोडा, असं आवाहन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी केलं आहे.



ग्रहण म्हणजे सावल्यांचा खेळ : ग्रहणाबद्दलचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन विषद करताना डॉ. हमीद दाभोळकर म्हणाले की, "पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडल्यामुळं आज रात्री 9.58 ते 1.26 या दरम्यान चंद्र हा लालसर अंधुक दिसणार आहे. म्हणजेच चंद्र ग्रहण दिसणार आहे. या खगोलीय घटनेमध्ये कोणतीही नवीन ऊर्जा किंवा किरणं तयार होत नसतात. दर सहा महिन्यानंतर पृथ्वी, चंद्र आणि सूर्य यांच्या समान पातळीमध्ये आल्यानंतर होणारा सावल्यांचा हा परिणाम असतो."



गर्भावरील परिणामाची भीती अनाठायी : "जेवणं, फिरणं किंवा कोणतेही दैनंदिन व्यवहार बिनधास्त करा. भाजी चिरणं, कात्रीचा वापर करण्यास कोणतीही अडचण नाही. त्यांचा कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. गरोदर स्त्रियांना ग्रहण पाळलं नाही, तर गर्भावर परिणाम होतो, असं सांगून भीती घातली जाते. परंतु, गर्भाचे दोष आणि ग्रहणाचा काहीही संबंध नसतो. ग्रहणाचा आनंद घ्या. झोपले, पाय क्रॉस करून बसले किंवा चाकू, कात्री वापरली तरी गर्भावर कसलाही दुष्परिणाम होत नसतो," असंही डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी स्पष्ट केलं.

प्रतिक्रिया देताना डॉ. हमीद दाभोळकर (ETV Bharat Reporter)

गैरसमज पसरविणाऱ्या संदेशांपासून सावध राहाण्याचं आवाहन : चांद्रयान पाठवण्याची तयारी करणाऱ्या आपल्या देशातील जनतेच्या वैज्ञानिक जाणिवा प्रगल्भ असल्या पाहिजेत. त्यासाठी ग्रहण पाळण्यासारख्या अंधश्रद्धापूर्ण कृती पूर्णपणे टाळल्या पाहिजेत. ग्रहणाबद्दल गैरसमज पसरवणाऱ्या आणि वैज्ञानिक माहितीच्या विरोधात गैरसमज पसरविणाऱ्या संदेशांपासून सावध राहाण्याचं आवाहनही डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी केलं आहे.

  • ग्रहणामुळं कोणतेही नवीन आणि धोकादायक किरण निर्माण होत नाही.
  • अन्न-पाणी दूषित होत नाही.
  • गर्भाचे व्यंग निर्माण होत नाही.
  • ओठ फाटण्यासारख्या गर्भाचे व्यंग हे जनुकीय/गुणसुत्रांच्या दोषामुळं, अन्न घटकांच्या कमतरतेमुळं अथवा पहिल्या दोन महिन्यात घेतलेल्या काही औषधामुळं होतात.

चंद्रग्रहणDR HAMID DABHOLKARहमीद दाभोळकरCHANDRA GRAHAN AND PREGNANT WOMENCHANDRA GRAHAN 2025

