१४ वर्षात तब्बल अडीच हजार मुलींची मोफत प्रसूती करणारे डॉक्टर गणेश राख; आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन यांनी केलं कौतुक - DR GANESH RAKH

पुण्यातील हडपसर येथील डॉ. गणेश राख यांनी १४ वर्षापूर्वी 'बेटी बचाव मोहीम' सुरू केलीय. या मोहिमेअंतर्गत त्यांनी मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये अडीच हजार मुलींची मोफत प्रसूती केलीय.

Dr Ganesh Rakh
मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये बेटी बचाव' मोहीम (ETV Bharat Reporter/GFX)
Published : August 28, 2025 at 5:31 PM IST

पुणे : भारतात आजही असे कित्येक लोक आहेत, ज्यांना कुटुंबात वंशासाठी दिवा म्हणून मुलगाच हवा आहे. त्यामुळं काही लोक तर गर्भात मुलगी असल्याचं समजताच पोटातच तिचा जीव घेतात किंवा जन्मानंतर तिला फेकून देतात. काही लोक तर, एक तरी मुलगा हवा म्हणून मुलींच्या जन्माची रांगही लावतात. मुलासाठी असा अट्टाहास होत असताना, पुण्यातील डॉ. गणेश राख त्यांच्या मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये 'बेटी बचाव मोहीम' गेल्या १४ वर्षापासून राबवत आहेत.

२०१२ मध्ये 'बेटी बचाओ' अभियान सुरू : डॉ. गणेश राख यांचं पुण्यातील हडपसर येथे मेडिकेअर हॉस्पिटल आहे. त्यांनी ३ जानेवारी २०१२ मध्ये 'बेटी बचाओ' अभियान सुरू केलं आणि आत्तापर्यंत अडीच हजार मुलींच्या जन्मानंतर त्यांच्याकडून कोणतंही शुल्क घेतलं नाही. या उपक्रमाच्या अंतर्गत समाजात मुलींचा जन्म हा एक उत्सव म्हणून साजरा व्हावा आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखता यावी, हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.

मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये अडीच हजार मुलींची मोफत प्रसूती (ETV Bharat Reporter)

"३ जानेवारी २०१२ रोजी 'बेटी बचाव मोहीम' सुरू केली. तेव्हा जी समाजात परिस्थिती होती त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. मी जेव्हा रुग्णालय सुरू केलं आणि महिलांची प्रसूती करू लागलो तेव्हा लक्षात आलं की, नातेवाईकांची मुलगा व्हावं अशी इच्छा असते. जेव्हा मुलगी व्हायची तेव्हा नातेवाईक खूप दुःखी व्हायचे. अशी मी अनेक उदाहरणे बघितली आहेत. महिलाही मुलगी झाली की रडायच्या. अनेकांचे नातेवाईक मुलगी झाली म्हणून नाराज होऊन निघून जायचे. मात्र, जेव्हा मुलगा व्हायचा तेव्हा आनंदोत्सव ते रुग्णालयात साजरा करायचे आणि हॉस्पिटलचे बिल देखील आनंदाने भरायचे. पण मुलगी झाल्यावर पैसे मात्र देत नव्हते. जेव्हा एखाद्या रुग्णालयात एखाद्याचा मृत्यू झालं की ते सांगणं जसं अवघड असतं तसंच एखाद्याला मुलगी झाली हे सांगणं अवघड होतं. ही परिस्थिती लक्षात आल्यावर मी माझ्या रुग्णालयात 'बेटी बचाव मोहीम' सुरू केली." - गणेश राख, डॉक्टर, मेडिकेअर हॉस्पिटल

Dr Ganesh Rakh
डॉ. गणेश राख आणि 'बेटी बचाओ' अभियान (ETV Bharat GFX)

कर्जावर घेतलं रुग्णालय : "जेव्हा बेटी बचाव मोहीम सुरू केली तेव्हा खूप अडचणी आल्या. आम्ही तर प्रसूतीला येणाऱ्या महिलेचं काऊन्सिलिंग करत होतो. तसंच आत्ता तर अनेकजण हा देखील विचार करून रुग्णालयात येतात की, आपल्याला मुलगी झाली तर उपचार मोफत होईल. माझे वडील हे हमाल होते. मी रुग्णालय हे कर्जावर घेतलं आहे. बेटी बचाव मोहीम सुरू केली तेव्हा घरच्यांचा तसंच रुग्णालयातील स्टाफचा विरोध होता. यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे, तुम्ही कशाला अशा पद्धतीची मोहीम सुरू करता, असं ते म्हणत होते. नेहमी माझे वडील माझ्यासोबत होते आणि त्यांनी सांगितलं होतं की, ही मोहीम अशीच सुरू ठेव आणि लागलं तर मी पुन्हा या वयात हमाली करेन असा धीर त्यांनी दिला होता". असं यावेळी डॉ. गणेश राख यांनी सांगितलं.

Medicare Hospital Hadapsar Pune
पुण्यातील डॉ. गणेश राख याचं कौतुक (ETV Bharat Reporter)



अनेकांनी घेतली कार्याची दखल : डॉ. गणेश राख यांनी सुरू केलेल्या बेटी बचाव मोहिमेची अनेकांनी दखल घेतली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी तर रियल हिरो म्हणून त्याचं कौतुक केलय. तर महिंद्रा ग्रुपचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी देखील त्यांचं कौतुक केलंय. तसंच त्यांनी अनेक राज्यात आणि देश-विदेशात जाऊन याबाबत जनजागृती केलीय.

Medicare Hospital Hadapsar Pune
मेडिकेअर हॉस्पिटलमध्ये बेटी बचाव मोहीम (ETV Bharat Reporter)

महिला तसंच मुलींसाठी सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल: डॉ. गणेश राख यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेबाबत त्यांचं कौतुक जगभरात होत आहे. त्यांनी सुरू केलेली मोहीम ही यापुढेही सुरू राहणार असून पुढे जाऊन डॉ. राख यांना महिला तसंच मुलींच्या विविध आजारावर एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करायचं आहे. त्यामध्ये मोफत सेवा सुरू करायची इच्छा त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. यामुळं नक्कीच येत्या काळात त्यांना मदतीचा हात मिळणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलाय.


"मी डॉ. राख यांच्याबाबत फक्त ऐकून होतो. नेमकं सरांचं काम काय आहे? ते कसं करतात? याबाबत फक्त लोकांकडून ऐकत होतो. मी देखील माझ्या बायकोला प्रसूतीसाठी इथे घेऊन आलो आणि मला मुलगी झाली. अतिशय आनंदाची बाब असून डॉ. राख ज्या पद्धतीने काम करत आहेत ते कौतुकास्पद आहे. त्यांनी सुरू केलेली मोहीम ही अशीच पुढे सुरू राहावी आणि प्रत्येकाला मुलीचं महत्त्व कळावं." - अक्षय राख, नातेवाईक


नातेवाईकांची प्रतिक्रिया : यावेळी सविता सोनवणे यांनी सांगितलं,"आम्हाला हा दवाखाना खूपच छान वाटला आणि आवडला. आम्ही ऐकलं होतं की इथं मुलगी झाल्यावर फ्रीमध्ये प्रसूती केली जाते, तेव्हा आम्हाला ही वाटत होत की आम्हाला पहिली नात व्हावी. जेव्हा माझ्या मुलीला मुलगी झाली तेव्हा मला खूपच आनंद झाला. विशेष बाब म्हणजे येथील सर्व डॉक्टर तसेच स्टाफ हे देखील अतिशय चांगले असून ते रुग्णालयात आलेल्या महिलेची काळजी घेतात. आम्ही मुलीच नाव राजनंदिनी ठेवलं असून आता ती खूपच आनंदी आहे."

