धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 2025; आजच्या ऐतिहासिक दिवशी बाबासाहेबांनी बुद्ध धर्माचा केला होता स्वीकार, ६९ वर्ष पूर्ण
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr Babasaheb Ambedkar) यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्या घटनेला आज ६९ वर्ष पूर्ण झाली आहेत.
Published : October 14, 2025 at 4:24 PM IST
नागपूर : १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी ५ लाख अनुयायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr Babasaheb Ambedkar) यांच्यासोबत नागपूर येथील प्रवित्र दीक्षाभूमीत बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. आज या ऐतिहासिक दिवसाला ६९ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्यानिमित्ताने बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हजारो अनुयायी दीक्षाभूमी येथे दाखल झाले आहेत. आज तारखेनुसार धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांना नमन करण्यासाठी दिवसभर अनुयायीची रीघ दीक्षाभूमीत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारला बौद्ध धर्म : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्या घटनेला आज ६९ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे आज हजारो बौद्ध बांधव हा उत्सव साजरा करण्यासाठी प्रवित्र दीक्षाभूमीवर जमले आहेत.
पाच लाख अनुयायींना दिली बौद्ध दीक्षा : पवित्र दीक्षाभूमी भारतातील बौद्ध धर्मियांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि पवित्र श्रद्धास्थान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ साली महास्थविर चंद्रमणी यांच्याकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा प्राप्त केली होती. त्यानंतर डॉ.बाबासाहेबांनी पाच लाख अनुयायांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली होती. तेव्हापासून या पवित्र स्थानाचे 'दीक्षाभूमी' असे नामकरण झाले. आज या ऐतिहासिक दिवसाला ६९ वर्ष पूर्ण झालेत.
दीक्षाभूमीचा ऐतिहासिक इतिहास : १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बाबासाहेबांनी बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. ज्या ठिकाणी (जागेवर) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षा घेतली, त्या जागेवर सुरुवातीला बाबासाहेबांचा पुतळा उभा करण्यात आला होता. ती जागा डॉ.बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झाल्याची भावना आंबेडकरी समाजाची असल्यामुळं ती जागा स्मारकासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने जोर धरत होती. महाराष्ट्र शासनाने या जनभावनेचा आदर राखत दीक्षाभूमीची एकूण १४ एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला दिली. त्यानंतर १९७८ साली बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण बांधकाम २००१ साली पूर्ण करण्यात आले.
