दुहेरी हत्याकांडानं भिवंडी हादरली; भाजपा नेत्यासह चुलत भावाची कार्यालयाबाहेर निर्घृण हत्या - BHIVANDI CRIME NEWS

भिवंडी तालुका दुहेरी हत्याकांडानं हादरला आहे. सोमवारी रात्री अज्ञात हल्लेखोरांनी भाजपा नेत्याची चुलत भावासह रात्री अकरा वाजता निर्घृण हत्या केली आहे.

Double murder in Bhiwandi
भाजपा नेत्यासह चुलत भावाची हत्या (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : August 12, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 11:15 AM IST

ठाणे -भाजपाच्या युवा नेत्यांसह त्यांच्या चुलतभावाची कार्यालयाबाहेरच निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना भिवंडीत तालुक्यातील खारबाव चिंचोटी रस्त्यावरील खार्डी गावातील कार्यालयाबाहेर घडली आहे. याप्रकरणी भिवंडी तालुका पोलीस ठाण्यात अज्ञात चार ते पाच हल्लेखोरांवर दुहेरी हत्याकांडाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रफुल्ल तांगडी (वय ४२ ) आणि तेजस तांगडी (वय २२) अशी हत्या झालेल्या मृत्यू झालेल्या चुलत भावांची नावे आहेत. मृत प्रफुल्ल तांगडी हे भाजपा युवा मोर्चा ठाणे ग्रामीण जिल्हा उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते.



पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतक प्रफुल्ल तांगडी आणि तेजस तांगडी हे भिवंडीत तालुक्यातील खारबाव चिंचोटी रस्त्यावरील खार्डी गावातील रहिवाशी होते. मृत प्रफुल्ल याचे याच गावात मुख्य रस्त्यावर जेडीटी इंटरप्रायसेस नावाचं व्यावसायिक कार्यालय आहे. याच कार्यालयात सोमवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास घरी जाण्यासाठी निघाले असतानाच चार ते पाच हल्लेखोर आले. त्यांनी अचानक दोघांवर सपासप धारधार शस्त्रानं अनेक वार केले. या हल्ल्यात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.

चार ते पाच हल्लेखोरांनी केला हल्ला- घटनेची माहिती भिवंडी तालुका ग्रामीण पोलीस पथकाला मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करत दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता भिवंडी शहरातील स्वर्गीय इंदिरा गांधी उपजिल्हा रुग्णलयात रवाना पाठविले. ही घटना भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना समजताच त्यांनी रुग्णालयात एकच गर्दी केली. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हर्षवर्धन बर्वे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी गुन्ह्याची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार प्रफुल्ल तांगडी हे दोन सहकाऱ्यांसोबत जेडीटी इंटरप्रायसेस या आपल्या कार्यालयात बसले होते. रात्री ११ वाजण्याच्या सुमाराला चार ते पाच अज्ञात हल्लेखोरांनी धारधार शस्त्रानं हल्ला केला. ठाणे गुन्हे ग्रामीण पोलीस पथकांसह स्थानिक तालुका पोलीस पथकानं परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत आहे. तांत्रिक तपास करत आरोपीची ओळख पटवून त्यांना लवकरच अटक केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पोलिसांकडून हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे.

  • खळबळजनक बाब म्हणजे, एक वर्षीपूर्वीही भाजपाचे युवा जिल्हा उपाध्याक्ष प्रफुल्ल तांगडी यांच्यावर हल्ला झाला होता. तर दुसरीकडे मृतक प्रफुल्ल यांचा रियल इस्टेस्टचा व्यवसाय होता. याच व्यवसायिक वादातून हे दुहेरी हत्याकांड घडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, आरोपी अटक केल्यानंतरच दुहेरी हत्येचे खरे कारण समोर येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

