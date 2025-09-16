ETV Bharat / state

पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात लवकर येणार इलेक्ट्रिक 'डबल डेकर बस'; पुण्यात पार पडली यशस्वी चाचणी

‘स्विच’ कंपनीकडून मागविण्यात आलेली वातानुकूलित इलेक्ट्रिक ‘डबल डेकर’ बसची (Double Decker Bus) आज चाचणी घेण्यात आली.

Double Decker Bus
पुण्यात डबल डेकर बस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 5:26 PM IST

पुणे : मुंबईत आपल्याला ठिकठिकाणी 'डबल डेकर बस' (Double Decker Bus) हे चालताना पाहायला मिळतात. पुण्यातदेखील ४० ते ४५ वर्षापूर्वी डबल डेकर बस ही रस्त्यावर धावताना पाहायला मिळत होती. आता मुंबईप्रमाणे पुण्यात देखील येत्या काळात डबल डेकर बस ही पुण्याच्या रस्त्यांवर धावताना पाहायला मिळणार आहे.

आज पीएमपीएमएल प्रशासनाकडून कात्रज ते हिंजवडी येथे या 'स्विच' कंपनीच्या इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसची चाचणी घेण्यात आली. पुढील काही दिवस या डबल डेकर बसची हिंजवडी आयटी पार्क येथे चाचणी घेण्यात आल्यावर पीएमपीएमएल प्रशासनाकडून दहा बस प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात येणार आहे.

प्रतिक्रिया देताना व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे (ETV Bharat Reporter)



पुण्यात डबल डेकर बसची चाचणी : आज पुण्यातील कात्रज डेपो ते हिंजवडी अशी डबल डेकर बसची चाचणी ही पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी त्यांनी लवकरच पुणेकरांच्या सेवेत डबल डेकर बस येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Double Decker Bus
पुण्यात डबल डेकर बसची चाचणी (ETV Bharat Reporter)


किती प्रवाशी प्रवास करणार? : यावेळी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे म्हणाले की, "आजपासून स्विच कंपनीच्या इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बसची पुढील काही दिवस चाचणी होणार आहे. या डबल डेकर बसमध्ये अत्याधुनिक अशा सुविधा आहेत. ६५ प्रवासी बसून तर २० प्रवासी हे उभे राहून प्रवास करू शकणार आहे. तसेच या बसमध्ये एसी तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. पुढील काही दिवस आयटी पार्क असलेल्या हिंजवडी येथे याची चाचणी घेण्यात येणार आहे. तसेच यशस्वी चाचणीनंतर पीएमपीएमएल शासकीय मंडळाची बैठक घेऊन सुरुवातीला दहा बस घेण्याचं आमचं नियोजन आहे. तशी चर्चादेखील आम्ही करणार आहोत. यानंतर याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पंकज देवरे यांनी दिली."

