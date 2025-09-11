आम्हाला पिच्चर दाखवायला भाग पाडू नका, खासदार बाळ्या मामा यांचा केंद्र सरकारला इशारा
दि. बा. पाटील साहेबांचे नाव देण्यात येत नाही तोपर्यंत या विमानतळाचे उद्घाटन होऊ देणार नाही, असा इशारा बाळ्या मामा यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
Published : September 11, 2025 at 9:50 AM IST
ठाणे : आम्हाला पिच्चर दाखवायला भाग पाडू नका, जोपर्यंत नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देत नाही, तोपर्यंत विमानतळाचे उद्घाटन होऊ देणार नाही, असा इशारा शरद पवार गटाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी राज्य सरकार बरोबरच इतर राजकीय पक्ष, संघटना आणि स्थानिक भूमिपुत्र सकारात्मक असतानाही केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असून, विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत जाणीवपूर्वक चालढकल आणि वेळकाढूपणा करीत आहे. मात्र जोपर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील साहेबांचे नाव देण्यात येत नाही तोपर्यंत या विमानतळाचे उद्घाटन होऊ देणार नाही, असा इशारा भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. बुधवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
देश स्वातंत्र्यानंतर कुळ कायदा मंजूर : लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील यांचे समाजकार्य केवळ नवी मुंबई किंवा ठाणे पालघर जिल्ह्यापुरती मर्यादित नव्हते तर दि. बा. पाटील यांच्यामुळे देशात स्त्री भ्रूण हत्या कायदा पारीत झालाय, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन अथवा भरीव मोबदला देण्याचे कार्यदेखील त्यांनी केले असून, देश स्वातंत्र्यापूर्वी त्यांनी कुळ कायदा करण्यासाठी इंग्रजांविरोधात आंदोलन केलंय. यावेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली होती, देश स्वातंत्र्यानंतर कुळ कायदा मंजूर झाला, ज्याचा फायदा आज देशातील सर्व शेतकऱ्यांना होत आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीदेखील दि. बा. पाटील यांचे मोठे योगदान आहे. दि. बा. पाटील हे पाच वेळा आमदार, दोन वेळा खासदार, राज्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असा त्यांचा राजकीय, सामाजिक आणि कृषी क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. ते केवळ ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून एक थोर समाज सुधारक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यासाठीच नवी मुंबई विमानतळाला त्यांचे नाव द्यावे, अशी आमची मागणी असल्याची माहिती खासदार बाळ्या मामा यांनी दिलीय.
भिवंडी ते नवी मुंबई जासई गाव अशी भव्य कार रॅली : रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील यांची जन्मशताब्दी वर्ष असून, या निमित्त नवी मुंबई विमानतळाला त्यांचे नाव मिळावे, यासाठी आणि त्यांना अभिवादन करण्यासाठी भिवंडी ते नवी मुंबई जासई गाव अशी भव्य कार रॅली काढण्यात आली असून, या कार रॅलीत किमान दोन हजारांहून अधिक चार चाकी गाड्या असणार आहेत. या कार रॅलीत ठाणे, पालघर, रायगड, नवी मुंबई, मुंबई येथून हजारोंच्या संख्येने आगरी कोळी बांधव उपस्थित राहणार आहेत. ही कार रॅली केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी असणार असून, हा केवळ ट्रेलर आहे, आम्हाला पिच्चर दाखवायला भाग पाडू नका, असंही बाळ्या मामा म्हणालेत.
