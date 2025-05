ETV Bharat / state

'डोंगरची काळी मैना' पिकायला लागली; कळसूबाई पर्वतरांग, हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात करवंदाच्या काटेरी जाळ्या बहरल्या - DONGARACHI KALI MAINA

डोंगरची काळी मैना ( ETV Bharat Reporter (GFX) )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 3, 2025 at 12:01 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 12:42 PM IST 2 Min Read

अहिल्यानगर : अकोले तालुक्यातील भंडारदरा धरणाच्या अभयारण्यामध्ये 'डोंगरची काळी मैना' पिकायला सुरुवात झाली. फक्त उन्हाळ्यातच चाखायला मिळणारा हा रानमेवा भंडारदर्‍याच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी दाखल झालाय. आदिवासी बांधवांच्या उपजीविकेचा हा रानमेवा एक साधन आहे. काळी मैना पिकायला लागली : अकोले तालुक्यातील पश्चिमेला सह्याद्रीची पर्वतरांग पसरली असून, या पर्वतरांगेत उन्हाळ्याची चाहूल लागली की, विविध प्रकारचा रानमेवा चाखावयास मिळतो. त्यामध्ये सुरुवात होते ती आंबळं या रानमेव्यापासुन, आंबळं संपल्यानंतर तोरणं हा रानमेवा जंगलात पिकायला लागतो. तोरणं संपत नाहीत तोच 'डोंगरच्या काळ्या मैने'ची चाहूल लागते. कळसूबाईची पर्वतरांग, हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात 'डोंगरची काळी मैना' उर्फ 'करवंदे' पूर्ण क्षमतेनं पिकण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळं लहान मुलांची पावलं आपसुकच जंगलाच्या दिशेनं वळू लागली आहेत. 'डोंगरची काळी मैना' पिकायला लागली (ETV Bharat Reporter) करवंदाच्या काटेरी जाळ्या बहरल्या : अकोले तालुक्यातील भंडारदऱ्याच्या कळसूबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात असणाऱ्या जंगलामध्ये करवंदाच्या काळ्याभोर जाळ्या लगडताना दिसून येत आहेत. या जंगलच्या रानमेव्याची चवच न्यारी असते. चैत्र महिना सुरू झाल्यानंतर प्रथम दर्शन होतं ते आंबट- गोड चवीच्या करवंदांचे. डोंगराच्या कुशीत करवंदाच्या काटेरी जाळ्या पसरलेल्या असतात. या झाडाला पांढऱ्या रंगाची फुले येतात. फुलांची गळती झाल्यावर हिरव्या रंगाची करवंद बहरतात.

