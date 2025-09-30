ETV Bharat / state

सर्पदंशामुळं मावाशीसह चार वर्षाच्या भाचीचा अंत; बोहल्यावर चढण्याआधीच श्रुतीवर काळाचा घाला

डोंबिवलीत सर्पदंशामुळं प्राणवी आणि श्रुतीचा मृत्यू झाला. उपचारातील निष्काळजीपणामुळं मुलींचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

DOMBIVLI SNAKEBITE DEATH
साप (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
ठाणे : झोपेत विषारी सापाच्या सर्पदंशानं चार वर्षांच्या प्राणवीचा मृत्यू रविवारी तर सोमवारी 24 वर्षीय श्रुती ठाकूरचा मृत्यू झाला. दोघींचा मृत्यू केडीएमसी रुग्णालयाच्या झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे श्रुतीचा साखरपुडा झाला असून पुढील महिन्यात तिचा विवाह होणार होता. मात्र बोहल्यावर चढण्याआधीचं घात झाला. त्यामुळं हळहळ व्यक्त होत आहे. ही घटना डोंबिवलीतील आजदे गावात घडली.

मावशी आणि भाचीला विषारी सापाचा दंश : मावशी श्रुती आणि भाची प्राणवी रविवारी झोपली होती. त्यावेळी प्राणवीला विषारी सापानं दंश केला. मावशी श्रुतीनं रडत असलेल्या प्राणवीला तिच्या आईकडं दिलं. ती रडत होती परंतु तिला नेमकं काय झालं हे सांगता येत नव्हतं. नंतर मावशी श्रुतीलाही सापानं दंशनं केला, यानंतर दोघींना विषारी सापानं दंश केल्याचं लक्षात आलं. या घटनेनंतर तातडीनं प्राणवी आणि तिच्या मावशीला डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल केलं. यावेळी डॉक्टरांनी दोघींची तब्येत स्थिर असल्याचं सांगितलं. मात्र उपचारादरम्यान प्राणवीची प्रकृती अचानक बिघडली. पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांनी ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात हलवलं. परंतु, रविवारी रात्री तिचा मृत्यू झाला.

प्रतिक्रिया देताना नातेवाईक आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल (ETV Bharat Reporter)

कुटुंबीयांनी घेतलं कारवाईचं लेखी आश्वासन : श्रुतीवर खाजगी रुग्णालयात उपचार उपचार सुरू होते. तिचा सोमवारी रात्री मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर पालक आणि स्थानिक नागरिकांनी केडीएमसी रुग्णालयावर गंभीर आरोप केलेत. श्रुतीचा मृत्यू झाल्यानं नातेवाईकांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांच्या कार्यालयात गोंधळ जाऊन याबाबत त्यांना जाब विचारला. त्यांच्याकडून संबंधित डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचं लेखी आश्वासन कुटुंबीयांना घेतलं.

तर आरोग्य विभागाला टाळे ठोकू : "आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळं आमच्या दोन मुली जीवाशी मुकल्या असून आम्हला न्याय नाही मिळाला तर रुग्णालयसह आरोग्य विभागाला टाळे ठोकू. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मतदार संघात अशी दुदैवी घटना घडत असेल हे दुर्भाग्य म्हणावं लागेल अशी प्रतिक्रिया नातेवाईकांनी दिली.

चौकशी करून कारवाई करणार : "सदर मुलींवर उपचार करून सर्पदंशावरील लस दिली होती. प्रकृती बिघडल्यानं तिला तातडीनं पुढील उपचारासाठी ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात पाठवण्यात आलं होतं. मात्र मुलींच्या नातेवाईकांनी केलेल्या आरोपबाबात चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल," अशी प्रतिक्रिया कल्याण डोंबिवली महापालिका आरोग्य विभागाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांनी दिली.

