फडणवीसांच्या जाहिरातीचा पैसा ठेकेदारांचा, बिल्डरांचा की अंडरवर्ल्डचा?; संजय राऊतांचा बोचरा सवाल
छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करणारी ही जाहिरात कोणी दिली? त्यासाठी लागणारा 40-50 कोटींचा खर्च कुठून आला?, असा बोचरा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
Published : September 7, 2025 at 1:56 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा 'देवा भाऊ' असा उल्लेख करीत प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये झळकलेली निनावी जाहिरात सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करणारी ही जाहिरात कोणी दिली? त्यासाठी लागणारा 40-50 कोटींचा खर्च कुठून आला?, असा बोचरा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
उद्धव आणि राज यांच्यात उत्तम संवाद : रविवारी (7 सप्टेंबर) संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी संजय राऊत यांना ठाकरे बंधूंच्या दसरा मेळाव्यातील एकत्र येण्याबाबत विचारणा झाली. यावर संजय राऊत यांनी सांगितलं की, "उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात उत्तम संवाद आहे, हे मी खात्रीनं सांगतो. पण दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा आहे, तर राज ठाकरे यांचा मेळावा गुढीपाडव्याला होतो." तसंच, दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे कार्यरत असले, तरी मराठी माणसासाठी त्यांची विचारसरणी एकच असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाजपानंच जाहिरात दिल्याची खात्री : दरम्यान, संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करणाऱ्या जाहिरातीवरून भाजपावर टीकास्त्र सोडलं. जाहिरातीवर कोणत्याही दात्याचं नाव नसल्यानं, त्यासाठी लागणारा 40-50 कोटींचा खर्च कुठून आला, असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला. "छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करणं प्रत्येक मराठी माणसाचं कर्तव्य आहे. पण या जाहिरातीचा खर्च कोणी केला? हा पैसा ठेकेदारांचा, बिल्डरांचा की अंडरवर्ल्डचा आहे? भाजपानेच ही जाहिरात दिलीय, याची मला खात्री आहे," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं. तसचं त्यांनी पुढं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजकीय वापर आणि स्मारकाच्या आश्वासनावरूनही भाजपाला धारेवर धरलं.
भाजपाचे प्रत्युत्तर...
- दरम्यान, संजय राऊत यांच्या आरोपावर भाजपाचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. नवनाथ बन म्हणाले की, "गणपती विसर्जनानंतर राऊत यांच्या बुद्धीचंही विसर्जन झालं का? देवेंद्रजींची जाहिरात ही जनतेच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रेमातून आलीय. राऊतांनी 40-50 कोटींचा हास्यास्पद दावा केलाय. खरंतर सामनाचा कारभारच काळ्या पैशातून चालतो का, असा सवाल आम्ही विचारतो."
- याचबरोबर, "राऊतांची वैचारिक सुंता झालीय. त्यांनी छत्रपतींचं नाव घेऊ नये. आम्ही महाराजांच्या विचारांवर चालतो, तर राऊतांनी खंडणीखोरीवर राज्यकारभार चालवला, हे महाराष्ट्रानं पाहिलंय. जनतेनं विधानसभेत त्यांना घरी बसवलंय," अशी टीका नवनाथ बन यांनी केलीय.
फडणवीसांची परवानगी न घेता जाहिरात छापली - रोहित पवार
या जाहिरातीविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही खळबळजनक दावा केला आहे. ते म्हणाले, "एकीकडे राज्यात रोज 8 शेतकरी आत्महत्या होत असताना आणि अतिवृष्टीनं संपूर्ण महाराष्ट्र झोडपला असताना वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर तसंच अनेक विमानतळांवर कोट्यवधी रुपये उधळून मुख्यमंत्र्यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती देण्याची सरकारची वृत्ती बघून मोठी चीड आली. परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेबांसारखे मोठं नेते अशी चूक करणार नाहीत, हा विश्वास होता. या कोट्यावधी रुपयांच्या जाहिरातीबद्दल अधिक माहिती घेतली असता या जाहिराती देवेंद्र फडणवीस साहेबांना न कळवताच सरकारमधील एका मंत्र्याने परस्पर दिल्या असल्याचे समजलं आणि विशेष म्हणजे हे मंत्री महोदय भाजपाचे नाहीत तर मित्रपक्षाचे आहेत, असं देखील कळत आहे.मला मिळालेली माहिती खरी असेल तर मित्रपक्षाच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठी निनावी पद्धतीने परस्पर एवढ्या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती का दिल्या? या जाहिरातीसाठीचे कोट्यवधी रुपये कुठून आले? हा मंत्री कोण? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जाहिराती देणारे समोर आले तर या प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच मिळतील," असंही रोहित पवार यांनी सांगितलं.
