ठाणे : दुचाकीवरून घरी जात असतानाच दुचाकी रस्त्यावर घसरून ट्रकखाली गेलेल्या डॉक्टरचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. यासह भिवंडी शहरात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या वाहन अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी दोन पोलीस ठाण्यात तीन चालकांच्या विरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. विश्वनाथ एकनाथ ठोके (रा.डोंबिवली पूर्व), डॉ. मो.नसीम अमीनुद्दीन अन्सारी (58, रा. गुलजार नगर, भिवंडी) आणि एक अज्ञात इसम अशी मृतकांची नावे आहेत.
वाहन चालकांविरोधात गुन्हा दाखल : विश्वनाथ ठोके हे गुरूवारी रात्री साडे दहाच्या सुमारास डोंबिवलीहून दुचाकीवरून मानकोली इथं जात असताना त्यांना चारचाकी वाहन क्र. एम एच 05 सीए 0022 नं जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात विश्वनाथ ठोके यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 19 मे 2013 ला अज्ञात वाहन चालकानं अज्ञात व्यक्तीला मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भिवंडी बायपास हद्दीतील एका हॉटेलसमोर जोराची धडक दिली होती. या अपघातात अज्ञात व्यक्तीचा रुग्णालयात उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणाच्या चौकशीनंतर अज्ञात वाहन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला शुक्रवारी अज्ञात वाहन चालकाच्या विरोधात तसंच विश्वानाथ ठोके यांच्या मृत्यू प्रकरणी चारचाकी वाहन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद : डॉ. नसीम अन्सारी त्यांच्या दुचाकीवरून शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास भिवंडी शहरातील एसटी स्टँडकडं जात असताना सिराज हॉस्पिटलजवळ त्यांची दुचाकी रस्त्यावर घरसली. यावेळी ते ट्रकच्या चाकाखाली सापडले. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. स्थानिकांनी या घटनेबाबत मनपा प्रशासनाला जबाबदार धरलं. मनपाने स्व. एपीजे अब्दुल कलाम उड्डाण पूल शुक्रवारी रात्रीच्या वेळी दुरूस्ती साठी बंद केला होता. त्यामुळं अवजड शहरातील अंतर्गत रस्त्यावरून प्रवास करत होते. त्यामुळं हा अपघात झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला. या अपघाताची नोंद निजामपूरा पोलीस ठाण्यात झाली असून ट्रक चालकाविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
हेही वाचा :