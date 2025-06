ETV Bharat / state

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचं टाळ मृदंगाच्या गजरात जंगी स्वागत: नीरा स्नानानंतर मोठी दुर्घटना टळली, नेमकं काय घडलं? - DNYANESHWAR MAULI PALKHI NIRA SNAN

माऊलींच्या पादुकांना नीरा नदीत शाही स्नान ( Reporter )

सातारा : पुणे जिल्ह्याचा निरोप घेऊन संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचा आषाढी वारी 2025 पालखी सोहळा गुरूवारी सातारा जिल्ह्यात दाखल झाला. पाडेगाव इथं सोहळ्याचं भक्तिमय वातावरणात स्वागत करुन दत्त मंदिर घाटावर माऊलींच्या पादुकांना पहिलं शाही स्नान घालण्यात आलं. यावेळी नदीपात्रात बुडताना तीन जणांना रेस्क्यू टीमसह एनडीआरएफच्या जवानांनी वाचवलं. त्यामुळं मोठी दुर्घटना टळली. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचं टाळ मृदंगाच्या गजरात जंगी स्वागत (Reporter) पाडेगाव याठिकाणी नीरा नदीमध्ये बुडणाऱ्या तीन जणांचे जीव वाचविण्यात महाबळेश्वर ट्रेकर्स, प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम, शिरवळ रेस्क्यू टीम आणि एनडीआरएफ जवानांना यश आलं. त्यामुळं यापुढं वारकरी बांधवांनी सतर्कता बाळगावी. धरणातून पाणी सोडल्यानं पाण्याच्या प्रवाहात जाणं टाळावं. -सुनील भाटिया, संस्थापक, महाबळेश्वर ट्रेकर्स

