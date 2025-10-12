फराळ निघाला लंडन, अमेरिका, युरोपला; महागाईमुळं फराळाच्या किंमतीत ४० टक्के वाढ, तरी पारंपरिक फराळाला मोठी मागणी
दिवाळी (Diwali 2025) अवघ्या काही दिवसांवर आलेली आहे. त्यामुळं दिवाळी फराळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी फराळ पाठवण्यासाठी लगबग सुरू झालीय.
ठाणे : दिवाळी (Diwali 2025) म्हटलं की, अनेकांच्या जिभेला पाणी सुटते ते म्हणजे दिवाळीतील फराळामुळं. दिवाळी जवळ येताच अनेकांच्या घरी फराळाला सुरुवात होते. भारतीय नागरिक पारंपरिक सण हे परदेशात राहून देखील मोठ्या उत्साहात साजरे करतात. मात्र, सणांमधील पारंपरिक पदार्थांची चव मात्र परदेशात मिळत नसल्यानं ठाण्यातील 'ऋतू फूड्स' या उद्योग समूहाला दर वर्षी याच पारंपरिक फराळाची ऑर्डर विदेशातून येत असते.
फराळाच्या किंमतीत ४० टक्के वाढ : दिवाळी आणि फराळ हे दरवर्षीच समीकरण आहे. यंदा मात्र फराळाच्या किंमतीत ४० टक्के वाढ झाली आहे. आजच्या घाई गडबडीच्या काळात कामासाठी विदेशात गेलेल्या नागरिकांना दिवाळीनिमित्त फराळ करायला वेळ नसतो. त्यामुळं रेडिमेड फराळ मागवण्याकडं नागरिकांचा कल वाढला आहे.
फराळाच्या ऑर्डरमध्ये होत आहे वाढ : ठाण्यातील ऋतू फुड्स हे दरवर्षी हजारो किलो फराळ विदेशात पाठवत असतात. लंडन, अमेरिका, ऑट्रेलिया, दुबई, युके, न्यूझीलंड अशा वेगवेगळ्या 27 देशात सुमंत परचुरे दिवाळीचा फराळ पाठवतात. या फराळात मराठी स्वाद असल्यामुळं जगभरातून या फराळाला मागणी असते. दरवर्षी फराळाच्या ऑर्डरमध्ये वाढ होत असते. त्यासाठी एक महिनाआधी पूर्वतयारी करावी लागते. आता शेवटच्या टप्प्यात पॅकींग करून कुरिअर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या विदेशातील फराळासोबत देशभरात देखील फराळ पाठवला जातो. यामध्ये दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, या शहरांचा समावेश आहे. जोपर्यंत फराळ शिल्लक आहे तोपर्यंत तो विकण्याचा प्रयत्न सुमंत करत असतात. मात्र, एकदा सर्व फराळ संपला तर तो आता पुन्हा बनवणे शक्य नसल्याचं सुमंत यांनी सांगितलं.
"दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या तेलाच्या, डाळीच्या, तूपाच्या आणि इंधनाच्या किंमतीमुळं यावर्षी फराळाच्या किंमतीत ४० टक्के वाढ झाली आहे. परंतु ग्राहकांच्या मागणी मध्ये कमतरता नाही. कुरिअर किंमतीमध्ये देखील वाढ झाली आहे. त्यामुळं त्याचा परिणाम सर्वच पदार्थांच्या किंमतीवर झाला आहे." - सुमंत परचुरे, ऋतू फूड्स
महिना भर टिकतात पदार्थ : ऋतू फूड्समध्ये तयार केलेले पदार्थ महिनाभर टिकतात. कारण त्यात चांगल्या प्रतीचे तेल, तूप, वापरले जातात आणि त्याचा परिणाम पदार्थ टिकण्यावर होतो. कितीही किंमतीत वाढ झाली तरी देखील जानकार ग्राहक चांगल्या प्रतीच्या फराळासाठी किंमतीचा विचार करत नाहीत. त्यामुळं ४० टक्के दरवाढीनंतरही ग्राहकांमध्ये कोणतीही कमी नसल्याचं सुमंत यांनी सांगितलं.
भारताला मिळत परकीय चलन : दरवर्षीच्या या व्यवसायातून सुमन याना फायदा तर होतोच, मात्र या व्यवसायामुळं भारताला परकीय चलन देखील मिळत आहे. जगभरातून येणाऱ्या ऑर्डरमुळं त्याचा फायदा देशाला देखील होत असल्याचं सुमंत परचुरे सांगतात.
