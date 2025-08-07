Essay Contest 2025

रक्षाबंधन 2025 : हाताच्या स्पर्शानं दिव्यांग बहिणींनी भावांसाठी गुंफला 'रेशीम धागा' - DIVYANG SISTER MAKES SPECIAL RAKHI

बहीण भावांच्या पवित्र नात्याचा सण म्हणून राखी पौर्णिमा सणाचा उल्लेख करण्यात येतो. नाशिकमध्ये दिव्यांग बहिणींनी आपल्या भावांसाठी हातानं राखी गुंफली आहे.

Published : August 7, 2025 at 8:36 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 1:27 PM IST

नाशिक : बहीण भावाच्या अतूट प्रेमाची आठवण करून देणारा दिवस म्हणजे रक्षाबंधन सण. आपल्या भावानं आपलं रक्षण करावं, ही यामागची मनोकामना बहीण करते. हा सण गेली 25 वर्षापासून नाशिकच्या नॅब संस्थेत मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. जरी डोळ्यानं जग दिसत नसलं, तरी आपल्या लाडक्या भावासाठी या विद्यार्थ्यांनी हाताच्या स्पर्शानं आपल्या मनातील राख्या साकारतात.

राखी पौर्णिमा म्हणजे बहीण भावाच्या पवित्र नात्याचा सण : बहीण भावाच्या पवित्र नात्यातील असलेला राखी पौर्णिमा अर्थात रक्षा बंधनाचा सण. त्यासाठी घरोघर बहिणींची लगबग सुरू असून भावाच्या मनगटावर शोभेल अशी राखी घेण्यासाठी आणि बांधण्यासाठी एक अनामिक हुरहूर प्रत्येक बहिणीच्या मनात निर्माण झाली आहे. अशा या भावभावनांच्या जगात नॅब या संस्थेतील मुलीही रक्षा बंधनाचा सण साजरा करण्यासाठी आतुर झाल्या आहेत. याला कारणही तितकंच महत्वाचं आहे. दृष्टीस न पडणारे क्षण साजरे करताना भावाच्या प्रेमातून उतराई होण्यासाठी या लहानग्या बहिणी सध्या निरनिराळ्या, आकर्षक अशा राख्या तयार करण्यात मग्न झाल्या आहेत. केवळ स्पर्श ज्ञानातून त्या राख्यांची निर्मिती करतात. दरवर्षी प्रत्येक राखी पौर्णिमेला त्या सुंदर कलाकुसर करून आकर्षक राख्या तयार करतात. विशेष म्हणजे याच राख्या त्या भावाला बांधतात. आपल्या प्रिय भावासाठी आपण स्वतःच्या हातानं बनवलेली राखी बांधणं यात मोठं सौख्य असल्याचं त्या मानतात.

राख्या बनवताना आनंद होतो : "रक्षा बंधनाच्या दोन-तीन दिवस आम्ही राख्या बनवण्यास सुरुवात करतो. यासाठी शाळेतील शिक्षक आम्हाला साहित्य देतात. मन्यांच्या आकारावरून आम्ही राख्या साकारतो. कलरबाबत आम्हाला आमची दिदी मार्गदर्शन करते. आम्ही तयार केलेली राखी आमच्या भावांना बांधतो, यात खूप आनंद मिळतो. आता दोनशे राख्या आम्ही बनवल्या आहेत," असं सई डेरले या विद्यार्थिनीनं सांगितलं.

सुंदर देखण्या बनवतात राख्या : "नॅबमध्ये जितक्या विद्यार्थिनी आहेत, त्यांना राखी बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाते. दैनंदिन कामाव्यतिरिक्त हस्तकला या विषयानं त्यांना विविध वस्तू निर्मितीचं कौशल्य प्राप्त होते. त्यातून असंख्य प्रकारच्या वस्तू साकारल्या जातात. राख्या त्यापैकीच एक. यात मुलींना शिक्षकांचं मार्गदर्शन लाभते. ज्या राख्या त्या बनवतात, त्याच राख्या त्या आपल्या भावांना बांधतात. याचं मोठ अप्रूप भावांना आणि नातलगांना असते. हा सामूहिक रक्षा बंधनाचा सोहळा साजरा करताना आनंदाला पारावर उरत नाही. तसेच इथं बनवलेल्या अनेक राख्यांची बाजारात विक्रीही केली जाते. सुंदर, देखण्या अशा या राख्यांना मागणीही चांगली असते. सामाजिक बांधिलकी म्हणून ग्राहक या राख्या हौसेनं विकत घेतो," असं मुख्याध्यापिका वर्षा साळुंखे यांनी म्हटलं आहे.

