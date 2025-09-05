यवतमाळ : जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानं आपल्या शेतात प्राचीन रक्तचंदनाचं झाड असल्याचा दावा केला होता. या झाडाचा मोबदला म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं रेल्वेला एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर रेल्वेनं एक कोटी रुपये जमा केले. मात्र, पुढील तपासणीत हे झाड रक्तचंदनाचं नसून त्याची किंमत केवळ 11 हजार रुपये असल्याचं निष्पन्न झालं. यामुळे आता रेल्वेनं न्यायालयात अर्ज दाखल करून शेतकऱ्यानं संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, यवतमाळचे शेतकरी केशव शिंदे यांनी दावा केला आहे की, झाड प्रत्यक्षात प्राचीन रक्तचंदनाचं आहे आणि त्याची खरी किंमत 5 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात मोबदला वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. सद्यस्थितीत या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण? : वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी पुसद तालुक्यातील खर्शी गावातील शेतकरी केशव शिंदे यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. या जमिनीची भरपाई त्यांना मिळाली. पण शेतकरी शिंदे यांना प्राचीन रक्तचंदनाचं झाड, इतर झाडं आणि भूमिगत पाईपलाईन यांचा मोबदला मिळाला नाही. 2018 मध्ये पुसदच्या भूमी अधिग्रहण अधिकाऱ्यानं झाडं तसंच पाईपलाईनच्या मोबदल्याचा दावा नाकारला. यावर शेतकऱ्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला, पण त्यातूनही काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे केशव शिंदे यांनी योग्य मोबदल्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर रेल्वेनं नुकसानभरपाई म्हणून एक कोटी रुपये जमा केले. न्यायालयानं यापैकी 50 लाख रुपये शेतकऱ्याला काढण्यास परवानगी दिली. उर्वरित रक्कम झाडांच्या योग्य मूल्यांकनानंतर दिली जाईल, असंही स्पष्ट केलं. न्यायालयानं निर्देश दिले की, जर मूल्यांकन कमी झालं तर त्यानुसार शेतकऱ्याला मोबदला दिला जाईल आणि जर मूल्यांकन अधिक असेल तर उर्वरित रक्कम रेल्वेला न्यायालयात जमा करावी लागेल. यानंतर बंगळुरू येथील एका तज्ञ संस्थेमार्फत शास्त्रीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार, संबंधित झाड बीजासालचे असून त्याची वास्तविक किंमत केवळ 11 हजार रुपये आहे, असं निष्पन्न झालं. या अहवालाच्या आधारावर रेल्वे प्रशासनानं न्यायालयात अर्ज दाखल करून पूर्वी दिलेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम परत मिळविण्यासाठी मागणी केली आहे. या प्रकरणावर लवकरच न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
'व्याजासह रक्कम परत करा' : अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर रेल्वेनं नुकसानभरपाईची रक्कम परत करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. शेतकऱ्यानं योग्य व्याजासह संपूर्ण रक्कम परत द्यावी, अशी मागणी रेल्वेनं केली आहे. शेतकऱ्यानं न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान झाडाची किंमत 5 कोटी रुपये असल्याचा दावा केला होता, कारण रक्तचंदनाला चीन, जपान, सिंगापूरसह जागतिक बाजारात मोठी मागणी आहे आणि ते एक अतिशय दुर्लभ झाड मानलं जातं. सद्यस्थितीत, न्यायालयात या प्रकरणावर पुढील निर्णय कोणता येईल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
