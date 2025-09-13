पुण्यात सापडली भुंग्याची नवी प्रजाती, संशोधनात 'नियोसेरिका आकुर्डी कलावटे' असं नामकरण
पुणे येथील शास्त्रज्ञांनी सेरिसिन चाफर बीटल या भुंग्याच्या नवीन प्रजातीचा शोध लावला आहे. या प्रजातीला 'नियोसेरिका आकुर्डी कलावटे, 2025' असं नाव देण्यात आलं आहे.
Published : September 13, 2025 at 2:25 PM IST
पिंपरी चिंचवड : भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पश्चिम प्रादेशिक केंद्र, पुणे येथील शास्त्रज्ञांनी सेरिसिन चाफर बीटल या भुंग्याच्या नवीन प्रजातीचा शोध लावला आहे. या प्रजातीला 'नियोसेरिका आकुर्डी कलावटे, 2025' असं नाव देण्यात आलं असून ही प्रजाती पुणे जिल्ह्यातील आकुर्डी येथील भारतीय प्राणी सर्वेक्षणाच्या परिसरात आढळून आली आहे. या महत्त्वपूर्ण शोधासाठी डॉ. अपर्णा कलावटे, पूजा कुमार मिसाल आणि नॅन्सी सुप्रिया यांनी संशोधन केलं. हे संशोधन 'रेकॉर्ड्स ऑफ द झूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (Records of the Zoological Survey of India) या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मासिकात प्रकाशित झालं आहे. या भुंग्यांचं बाह्य स्वरूप सारखं असल्यामुळे प्रजाती ओळखण्यासाठी नर जननेंद्रियांचा सखोल अभ्यास करणं आवश्यक असतं. हा अभ्यास पुण्यातील संग्रहालयात उपलब्ध असलेल्या नमुन्यांवरून करण्यात आला आहे.
भुंगा बागायती पिकांसाठी हानिकारक : हा भुंगा स्काराबेइडे कुळातील मेलोलोन्थिनी उपकुळाशी संबंधित आहे. या उपकुलातील बहुतांश भुंगे वनस्पतींवर उपजीविका करतात, त्यामुळे शेती आणि बागायती पिकांसाठी हानिकारक ठरू शकतात. ही नवीन प्रजाती देखील संभाव्यत: पिकांवर परिणाम करू शकते.
सेरिसिन चाफर भुंग्याच्या भारतात 700 प्रजाती : सेरिसिन चाफर भुंग्यांच्या जगभरात 4 हजार 600 हून अधिक प्रजाती ज्ञात आहेत. त्यापैकी सुमारे 700 भारतात आढळतात. या भुंग्यांच्या अळ्या पिकांच्या मुळांना खाऊन उत्पादनात घट आणतात, तर प्रौढ भुंगे पानं आणि फुलं खातात. त्यामुळे या प्रजातींचं योग्य वर्गीकरण आणि दस्तावेजीकरण करणं पीक संरक्षण, कीड व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
संशोधन पथकात कोणाकोणाचा समावेश? : याविषयी संशोधिका डॉ. अपर्णा कलावटे यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं की, ही प्रजाती पिंपरी चिंचवड शहरातील आकुर्डी येथील भारतीय प्राणी सर्वेक्षणाच्या परिसरातून आढळली आहे. या संशोधन पथकात डॉ. अपर्णा कलावटे, पूजा कुमार मिसाल आणि नॅन्सी सुप्रिया यांचा समावेश आहे. म्हणून या भुंग्याच्या प्रजातीला नियोसेरिका आकुर्डी कलावटे, 2025 (Neoserica akurdi Kalawate, 2025) असं नाव देण्यात आलं आहे.
स्काराबेइडे (Scarabaeidae) कुलातील भुंगे पर्यावरणीय दृष्टीने अत्यंत विविध आहेत. काही शेणावर, काही वनस्पतीभक्षक, काही मृतजीवांवर, तर काही कुजणाऱ्या सेंद्रिय पदार्थांवर उपजीविका करणारे असतात. मेलोलोन्थिनी (Melolonthinae) या उपकुलातील बहुतांश भुंगे वनस्पतीभक्षक (phytophagous) असून अनेकदा शेती तसंच बागायती पिकांवर कीड म्हणून हानिकारक ठरतात. नवी प्रजाती देखील याच गटात मोडते आणि पिकांवर संभाव्य कीड म्हणून परिणाम करू शकते.
या परिसरातील दुसरी नवी प्रजाती : नियोसेरिका आकुर्डी ही नवी प्रजाती आकुर्डी परिसरातून संकलित केलेल्या व पुणे केंद्रातील संग्रहात उपलब्ध नमुन्यांच्या सखोल अभ्यासावरून निश्चित करण्यात आली आहे. ही आकुर्डी परिसरातून यापूर्वी शोधलेली दुसरी नवी प्रजाती आहे. यापूर्वी येथेच एक टायगर पतंग ओलेपा झेडेसाय कलावटे, 2020 (Olepa zedesi Kalawate, 2020) याची नवी प्रजाती आढळली होती. भारताच्या अनेक भागांमध्ये सेरिसिन चाफरसारखे वनस्पतीभक्षक भुंगे अद्याप अल्प अभ्यासित आहेत किंवा फक्त जुन्या नोंदींमध्येच ज्ञात आहेत. त्यांच्या अळ्या (white grubs) पिकांच्या मुळांवर उपजीविका करून उत्पादन घटवतात, तर प्रौढ भुंगे पानं व फुलं खातात. त्यामुळे या गटातील प्रजातींचे दस्तावेजीकरण आणि अचूक ओळख करणे हे पीक संरक्षण, कीड व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हा शोध भारतातील स्कॅराब भुंग्यांच्या समृद्ध पण कमी अभ्यासलेल्या विविधतेवर प्रकाश टाकतो व वर्गीकरणशास्त्रीय (taxonomic) संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. अशी माहिती संशोधिका डॉ. अपर्णा कलावटे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
