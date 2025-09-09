दिव्यांग खेळाडू रुद्रची गगन भरारी, आशियाई पॅरा तायक्वांदो स्पर्धेत सहभागी होणारा कमी वयातील पहिला भारतीय
शहरातील 16 वर्षीय रुद्र पांडे या दिव्यांग खेळाडूनं सातासमुद्रापार देशासाठी कामगिरी करण्याचा विक्रम केलाय.
Published : September 9, 2025 at 8:29 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : जिद्द आणि चिकाटी असल्यास अशक्य ही शक्य करण्याची ताकद निर्माण होते असं म्हणतात. शहरातील 70 टक्के दिव्यांग असलेल्या रुद्र पांडे यानं असाच एक आदर्श घडवलाय. मलेशियातील कुचिंग इथं 10व्या आशियाई पॅरा तायक्वांदो स्पर्धेसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून रुद्र पांडे याची निवड झाली होती. शेजाऱ्यांच्या घरी एकटा न जाणारा रुद्र कुटुंबसोबत नसताना एकटा स्पर्धेला जाऊन आला. या स्पर्धेत त्यानं जागतिक क्रमवारीत अकरावा क्रमांक नोंदवला. या स्पर्धेत रुद्र पांडे वय कमी असलेला पहिला खेळाडू ठरला. रूद्रला आजारपणामुळं झटके येण्याचा त्रास होतो. मात्र वैद्यकीय सल्ला घेऊन तो या स्पर्धेत यशस्वीरीत्या सामील झाला. आता ऑलिंपिक खेळात देशासाठी पदक मिळवण्याचा मानस रुद्रनं व्यक्त केलाय.
दिव्यांग खेळाडू म्हणून झाला सहभागी : शहरातील 16 वर्षीय रुद्र पांडे या दिव्यांग खेळाडूनं सातासमुद्रापार देशासाठी कामगिरी करण्याचा विक्रम केलाय. रुद्रला 'सिलेबर पाल्सी' नावाचा आजार असून तो 70 टक्के इतका बाधित झालेला आहे. आजारामुळं त्याला चालणं आणि व्यवस्थित बोलणं शक्य नाही. त्यामुळं इतर मुलं त्याच्यासोबत खेळायला घेत नव्हते. आजारावर मात करण्यासाठी रुद्रचं मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य चांगलं असणं अत्यावश्यक होतं. त्यामुळं रुद्रला एखाद्या खेळाची आवड निर्माण होण्यासाठी आई गौरी पांडे आणि वडील सुशांत पांडे यांनी प्रयत्न केले. घरच्यांनी रुद्रला तायक्वांदो खेळाचं प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला काही दिवस रुद्रला अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, नंतर तो त्यामध्ये रुळला आणि चांगल्या प्रकारे खेळू लागला. एक, एक टप्पा पार करत तो यावर्षी झालेल्या जागतिक स्पर्धेस पात्र झाला. तो फक्त स्पर्धेसाठी पात्र झाला नाही तर रुद्र आपल्या आजारावर मात करत मलेशियात झालेल्या स्पर्धेत खेळला देखील.
एकट्याला पाठवण्यात होत्या अडचणी : रुद्र 70 टक्के दिव्यांग आहे. त्याला समाजात वावरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तो एकट्यानं कुठंही जाणं शक्य नसल्यानं आई किंवा वडील कायम त्याच्यासोबत असतात. त्यानं राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग नोंदवत विविध पदकं पटकावली. जून महिन्यात पंजाब, फगवारा इथल्या निवड चाचणीमध्ये द्वितीय स्थान पटकावत रौप्य पदकाची कमाई केली. रौप्य पदक पटकवत त्यानं भारतीय संघात स्थान निश्चित केलं होतं. मात्र पुढच्या स्पर्धेसाठी रुद्रला एकट्यानं परदेशी प्रवास करायचा होता. आर्थिक अडचणीमुळं कुटुंबीयांना रुद्रसोबत जाणं शक्य होणार नव्हतं. त्यामुळं अधिक चिंतेचा विषय बनला. चालताना स्वतःचं संतुलन ठेवू न शकणारा रुद्र स्वत: त्याचं साहित्य कसं घेऊन जाणार? त्याच्या रोजच्या औषधांचं नियोजन कसं लागणार? असे अनेक प्रश्न पांडे कुटुंबीयांना होते. मात्र त्यावर देखील रुद्रानं नियोजन करत मात केली आणि स्पर्धेत भारताचं नेतृत्व केलं.
डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन निर्णय : सुरूवातील रुद्रला पासपोर्ट काढण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. मात्र त्यावेळी खेळाबाबत माहिती देऊन, त्याची कारकिर्द पाहता त्याला पासपोर्ट मिळाला. मात्र त्याला फीट म्हणजेच झटके येण्याचा त्रास आहे. त्यावर डॉक्टरांचा सल्ला कुटुंबीयांनी घेतला. विमानात किंवा स्पर्धेत त्याला त्रास झाला तर काय करावं? याबाबत भारतीय प्रशिक्षकांना संपर्क साधण्यात आला. त्यानंतर रुद्राला पाठवणं शक्य असल्याचं लक्षात आल्यावर स्पर्धेसाठी रुद्र एकटा भारतीय संघासह मलेशियासाठी रवाना झाला. सुरुवातीला थोडा त्रास झाला. मात्र प्रशिक्षक आणि महाराष्ट्रातील इतर खेळाडूंसोबत बोलून दडपण कमी झाल्यानं खेळणं शक्य झालं, असं रुद्र पांडे यानं ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
कुटुंबीयांना होती चिंता : "'सेलबर पाल्सी' हा आजार असल्यानं रुद्रवर अनेक निर्बंध होते, असं रुद्रची आई गौरी पांडे यांनी सांगितलं. अशा खेळाडूंना तणाव आल्यास फिट म्हणजेच झटका येण्याची शक्यता असते. त्यामुळं कुठलाही तणाव मनात न ठेवता खेळण्याचा सल्ला कुटुंबीयांनी रुद्राला दिला होता. रुद्रला सकाळी आणि रात्री दोन्ही वेळेत औषधं घेणं बंधनकारक आहे. रुद्र औषधं घेऊ शकेल का? याची चिंता घरच्यांना होती. मात्र रूद्रनं साऱ्या संकटांवर मात करत औषधं घेतली. त्यामुळं तो स्पर्धेत खेळू शकला. याचा आनंद वाटतो आणि अभिमान वाटतो," अशी भावनिक प्रतिक्रिया रूद्रच्या आईनं दिली.
आर्थिक मदत गरजेची : "आंतरराष्ट्रीय सामन्यामध्ये उपांत्यपूर्व फेरी गाठत जागतिक क्रमवारीत 8.64 गुणांसह आपलं 11 वं स्थान रुद्रनं निश्चित केलं. त्याला स्पर्धेसाठी पाठवताना अनेक अडचणी आल्या. दिव्यांग खेळाडूंना आर्थिक मदत गरजेची आहे. पुढील स्पर्धांमध्ये रुद्र सहभागी होण्यास सज्ज आहे. मात्र, त्याला आर्थिक आणि मानसिक पाठबळ गरजेचं आहे. सरकारनं अशा खेळाडूंना पुढं नेण्यासाठी आर्थिक मदत करायला हवी," असं आवाहन रुद्राच्या आई गौरी पांडे यांनी केलं.
