कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीचे दर्शन राहणार बंद; नेमकं कारण काय?

बुधवारी 17 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत देवीचे थेट दर्शन भाविकांना घेता येणार नाही.

Visit to Ambabai Devi temple in Kolhapur will remain closed
कोल्हापूरच्या अंबाबाई देवीचे दर्शन राहणार बंद (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 11:06 AM IST

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाई मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सवापूर्वी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गर्भगृहाची स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे. त्यामुळे बुधवारी 17 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत देवीचे थेट दर्शन भाविकांना घेता येणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून याबाबत परिपत्रक काढून दर्शनबंदीची माहिती देण्यात आली आहे.

मूर्तीच्या दर्शनाची व्यवस्था अंबाबाई मंदिरातीलच सरस्वती मंदिर चौकात : अंबाबाईचे गर्भगृह बंद असताना भाविकांना थेट दर्शनाऐवजी देवीच्या उत्सव मूर्तीचे दर्शन घेण्याची सुविधा अंबाबाई मंदिरातीलच सरस्वती मंदिर चौकात करण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी भाविकांना स्वच्छतेच्या या उपक्रमात सहकार्याची विनंती केली. सायंकाळी 6.30 नंतर देवीचे गर्भगृह पुन्हा उघडण्यात येईल आणि मूळ मूर्तीचे दर्शन भाविकांना उपलब्ध होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरवर्षीप्रमाणे मंदिराची स्वच्छता : अंबाबाई मंदिर हे साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. त्यामुळे नवरात्रीत लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येत असतात. गर्दीचा ताण लक्षात घेता दरवर्षी गर्भगृह आणि मंदिर परिसरात स्वच्छता, देखभाल आणि सजावटीची मोठी तयारी केली जाते. यंदाही मंदिरात शिखरांची रंगरंगोटी पूर्ण झाली असून, परिसरातील दीपमाळा, गरुड मंडप आणि पालखी मार्गांची साफसफाई आणि विशेष सजावट करण्यात आली आहे.

सर्वच बाबतीत काटेकोर नियोजन : नवरात्रीत भाविकांना सुरळीत दर्शन देता यावे, यासाठी देवस्थान समिती आणि स्थानिक प्रशासनाने काटेकोर नियोजन केले आहे. दर्शनाच्या मार्गाचे व्यवस्थापन, सुरक्षारक्षकांची तैनाती तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सोय करण्यात आली आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम सुरू असून, स्वयंसेवकदेखील कर्मचाऱ्यांना मदत करीत आहेत. मंदिर परिसरातील विद्युत रोषणाई यंदा अधिक आकर्षक करण्यात येत आहे. दिवसभर चालणाऱ्या सजावट आणि स्वच्छता उपक्रमामुळे मंदिर संपूर्णपणे उजळून निघाले आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी पार्किंगची सुधारणाही केली असून, गर्दीच्या काळात वाहतूक कोंडी टाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

स्वच्छता मोहिमेदरम्यान अल्पकाळ दर्शनबंदी : "देवस्थान समितीच्या या तयारीमुळे नवरात्रीत येणाऱ्या भाविकांना सुखकर आणि चांगला अनुभव मिळेल", असा विश्वास पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान अल्पकाळ दर्शनबंदी असली तरी सायंकाळनंतर दर्शन पुन्हा खुले होणार असल्याने भाविकांना त्यानंतर देवीच्या दर्शनाची संधी मिळणार आहे.

