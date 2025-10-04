ETV Bharat / state

गोरेगाव-मुलुंडदरम्यानचा प्रवास होणार जलद; दिंडोशी न्‍यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी उड्डाणपूल 2026 मध्ये होणार खुला

दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी उड्डाणपूल 2026 मध्ये खुला होणार आहे. पुलाच्या एकूण 31 खांबांपैकी 27 खांबांचे काम पूर्ण झालं आहे.

मुंबई : दिंडोशी न्‍यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी दरम्‍यान उभारण्‍यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाचं बांधकाम प्रगतीच्या टप्प्यावर आहे. सदर उड्डाणपूल 16 मे 2026 पर्यंत वाहतुकीस खुला करण्याचा प्रयत्न आहे. उड्डाणपुलाच्या एकूण 31 खांबांपैकी 27 खांबांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. रत्‍नागिरी जंक्‍शन इथं 4 खांब उभारण्‍याची प्रक्रिया वेगानं सुरू आहे, अशी माहिती पालिकेनं दिली आहे.

16 मे 2026 पूर्ण उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुलं करण्याचं उद्दिष्ट : नियोजित वेळापत्रकानुसार खांबांवर गर्डर बसवणं, डेक स्‍लॅब कास्टिंग, उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंचे पोहोच मार्ग आणि अनुषंगिक कामं करून 16 मे 2026 पर्यंत उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला करण्‍याचं महानगरपालिकेचं उद्दिष्‍ट आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी पुलाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित कंत्राटदाराला दिली आाहे, अशी माहिती पालिकेनं दिली.

प्रकल्पाचं काम चार टप्प्यात : गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्प एकूण चार टप्प्यांमध्ये प्रस्तावित आहे. टप्पा 3 (अ) मध्ये उड्डाणपूल, एलिव्हेटेड रोटरी बांधकामाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत दिंडोशी-गोरेगाव-दादासाहेब फाळके चित्रनगरी दरम्‍यान सहापदरी उड्डाणपुलाचं काम सुरू आहे. याची लांबी 1,265 मीटर इतकी आहे. उड्डाणपुलासाठी बॉक्स गर्डर आणि काँक्रिटचा वापर केला जातोय. तसंच नागरिकांना रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी पूल, स्वयंचलित सरकता जिन्याची (एस्केलेटर) सुविधा देखील उपलब्‍ध करणार आहे, अशी माहिती पालिकेनं दिली आहे.

उर्वरित काम प्रगती पथावर : या उड्डाणपुलाची उभारणी दोन टप्प्यात सुरू आहे. त्यामध्ये गोरेगाव बाजू आणि मुलुंड बाजू असे दोन भाग आहेत. दिंडोशी न्‍यायालयापासून पुलाला सुरुवात होते. रत्‍नागिरी जंक्‍शन हॉटेल इथं 90 अंश कोनात उड्डाणपूल वळतो. तर, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी इथं उतरतो. पुलाचे एकूण 31 खांब असून, त्यांचे कन्स्ट्रक्शन सेगमेंट स्पॅन आहेत. एकूण 26 पैकी 12 स्पॅनचं काम पूर्ण झालं आहे. उर्वरित 14 स्पॅनचे काम 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत करण्‍याचं पालिकेचं नियोजन आहे. आतापर्यंत 27 खांबांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. रत्नागिरी जंक्शन वळणावरील उर्वरित 4 खांब उभारणी प्रगतिपथावर आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे.

