एकत्र कुटुंब पद्धत टिकवण्यासाठी 'वीण नात्यांची' देखावा, धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं देखाव्यातून दिला 'हा' संदेश - GANESH UTSAV 2025
गिरगावमधील धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं एकत्र कुटुंब पध्दतीवर भाष्य करणारा देखावा सादर केला आहे.
Published : September 5, 2025 at 5:43 PM IST
मुंबई : शहरात अनेक प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं आहेत. मुंबईतील गिरगावमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मोठी परंपरा आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरूवात केली. हा सण सार्वजनिकरित्या साजरा व्हावा, यासाठी मुंबईतील गिरगावातील 1893 मध्ये केशवजी नाईक चाळीत पहिल्यांदा सार्वजनिक गणेशोत्सवाला सुरुवात केली होती. त्याच गिरगावात अनेक मोठे आणि प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश मंडळ आहेत. त्यापैकी धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ हे देखील आहे. हे मंडळ दरवर्षी चलचित्र देखाव्याच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश देण्याचं काम करत असतं. यावर्षी मंडळानं अनोख्या विषयावर देखावा सादर केला आहे.
कुटुंबातील वादावर साकारला देखावा : धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचं यंदा 81 वं वर्ष आहे. हे मंडळ दरवर्षी चलचित्र देखाव्याच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश देण्याचं काम करत आहे. या मंडळानं सामाजिक उपक्रमातून समाजसेवेचं व्रत देखील जपलं आहे. यावर्षी या मंडळानं 'वीण नात्यांची' या टॅगलाईनखाली कुटुंबामध्ये संपत्तीवरून किंवा अन्य कारणावरून होणारे वाद-विवाद आणि त्यातून कुटुंबं कशी विखुरतात. कुटुंबातील भांडणं कशी विकोपाला जातात. यावर चलचित्र देखावा साकारला आहे.
संपत्तीपेक्षा नातं महत्त्वाचं : धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला 81 वर्षाची मोठी परंपरा लाभली आहे. यावर्षी धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं संपत्तीवरून एकत्र कुटुंब पद्धतीत कसे वाद होतात? संपत्तीच्या स्वार्थासाठी कुटुंबं कशी वेगवेगळी होतात? विखुरली जातात? वेगवेगळी, विभक्त कशी होतात? तसंच आई-वडिलांना, भाऊ-बहिणांना सोडून वेगळे कसे राहतात? याचा देखावा साकारला आहे. एकत्र कुटुंबात दोन भावात संपत्तीवरून किंवा अन्य कारणामुळं होणारे वाद हे अगदी क्षणभंगुर आहेत. संपत्तीपेक्षा सुद्धा नातं किती महत्त्वाचं आहे. वाद, भांडणं झाली तरी नातं शेवटी महत्त्वाचं आहे. नातं कसं टिकवायचं? यावर यंदा मंडळानं देखावा साकारला आहे. या देखाव्यातून मंडळानं सामाजिक संदेश दिला आहे. हा देखावा पाहण्यासाठी गणेश भक्तांची मोठी गर्दी होत आहे.
81 वर्षात मंडळाचे विविध उपक्रम : धसवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानं 81 वर्षात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत. समाजात जेव्हा गरज पडेल तेव्हा वेळोवेळी या मंडळानं रक्तदान शिबिर घेण्याचं काम केलं आहे. दिव्यांग मुलांना वर्षातून एकदा अन्नदान करणं. याव्यतिरिक्त मागील वर्षी अवयव दान देखील केलं होतं. यासह अनेक गरजू संस्थांना आर्थिक मदत करायचं काम देखील या मंडळाने केलं आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत जी गणेश मंडळाची 'मुंबईचा राजा' ही स्पर्धा होते. त्या स्पर्धेत या मंडळानं तीन वर्ष विजेतेपद पटकावलं आहे. तसंच अनेक गणेश मंडळांच्या देखावा स्पर्धेत या मंडळाला अनेक बक्षीसं मिळाली आहेत.
याआधी केलेले चिलचित्र देखावे व सजावट
- 2012 : बदलता काळ
- 2013 : महाराष्ट्रातील वाढती संकटे
- 2023 : सर्वोत्तम सजावटीचे मुंबईत पारितोषिक
- 2023 : लोकसत्ता वर्तमान पत्राकडून सर्वोत्तम सजावटीचे पारितोषिक
- 2023 : भाजपाकडून आयोजित स्पर्धेत तिसरे पारितोषिक
- 2024 : मुंबई पालिकेकडून अवयव दान व आरोग्यविषय विशेष गौरव
