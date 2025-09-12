ETV Bharat / state

धुळे हादरलं! महानगरपालिकेच्या माजी स्थायी समिती सभापतींच्या तरुण मुलाची आत्महत्या

धुळे महानगरपालिकेच्या माजी स्थायी समिती सभापती सोनल शिंदे यांचा मुलगा विराज सोनल शिंदे याने आत्महत्या केली. वाढदिवसानंतर दोन दिवसांनी त्यानं हे कृत्य केलं.

धुळे - शहरातील स्नेहनगर भागात एक अत्यंत दुर्दैवी आणि मन हेलावून टाकणारी घटना घडली आहे. धुळे महानगरपालिकेच्या माजी स्थायी समिती सभापती सोनल शिंदे यांचा मुलगा विराज सोनल शिंदे याने आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. रात्री उशिरा ही घटना घडली असून पहाटे ही घटना उघडकीस आली. त्यानंतर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.

माजी स्थायी समिती सभापतींच्या मुलानं आत्महत्या केल्यानं खळबळ उडाली. विशेष बाब म्हणजे ९ सप्टेंबरला त्यानं वाढदिवस साजरा केला अन् दोनच दिवसात हे कृत्य केलं. धुळे शहरातील स्नेहनगर भागात धुळे महानगर पालिकेच्या माजी स्थायी समिती सभापती सोनल शिंदे यांचा मुलगा विराज सोनल शिंदे, वय वीस वर्षे याने आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी विराजचा वाढदिवस होता कुटुंबीय आणि मित्र मंडळींसोबत तो आनंदात साजरा करण्यात आला होता. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच त्याचा अशा प्रकारे अचानक मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. विराजच्या आत्महत्येच्या दिवशी तो घरी एकटाच होता. कुटुंबीय बाहेर गेले असताना त्याने आपलं आयुष्य संपवलं. काही वेळानंतर कुटुंबीय घरी परतल्यानंतर हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी तत्काळ विराजला जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याचा मृत्यू आधीच झाल्याचं सांगितलं.

विराजने आत्महत्या का केली, याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. शहर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी रात्री उशिरा अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी घटनेचा अधिक तपास सुरू केला असून, आत्महत्येच्या कारणाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

