धक्कादायक! आपल्या वाटणीचा मासा कुत्र्यानं खाल्ल्यानं मुलानं केला जन्मदात्रीचा खून - DHULE CRIME

Published : May 25, 2025 at 7:51 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 8:30 PM IST

धुळे : पोटच्या मुलानंच आईला बेदम मारहाण करुन हत्या केल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली आहे. हत्येचं कारण समजताच अनेकांना धक्का बसला आहे. जेवणासाठी बनवलेले मासे कुत्र्यांनी खाल्ल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून मुलानं आईची हत्या केली. या घटनेनंतर संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात : शिरपूर तालुक्यातील ताजपूरी शिवारात देवेंद्र भलेसिंग राजपूत यांच्या शेतात रखवालदारीसाठी काम करणार कुटूंब राहते. तिथं राहणाऱ्या अवलेश पावरा यानं आई टापीबाई रेबला पावरा (वय ६७) यांना मासे करण्यासाठी सांगितलं होतं. टापीबाई यांनी मासे बनवले. परंतु, ते मासे कुत्र्यानं खाल्ले. या रागातून अवलेश यानं आपल्या आईला बेदम मारहाण केली. त्या मारहणीत टापीबाई पावरा यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती पोलिसांना रविवारी पहाटे समजली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी संशयित अवलेश पावरा फरार झाला होता. थाळनेर पोलिसांनी चार पथके बनवून त्याचा शोध सुरू केला. शोध सुरू असताना अवलेश पोलिसांना आरोपी आढे शिवारातील केळीच्या शेतात सापडला. यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे.



