ETV Bharat / state

तुळजाभवानी नवरात्रोत्सव 2025 ; डान्स प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

धाराशिव इथल्या तुळजाभवानी मंदिरात सुरू असलेल्या नवरात्री महोत्सवात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नृत्य केल्याचं प्रकरण चांगलंच तापलं. या नृत्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.

Collector Dance Controversy
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 11:52 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 12:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धाराशिव : अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर पडले असून त्यांना मदतीची गरज आहे. मात्र जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा तुळजाभवानी फेस्टिवलमध्ये डान्स करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर सर्वस्तरातून टीका झाली. आज निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव यांनी जिल्हाधिकारी यांचे दिलगिरी व्यक्त करणारे सही नसलेलं पत्र माहिती कार्यालयाच्या नावानं असलेल्या व्हाट्सप ग्रूपवर टाकण्यात आलं. पत्राच्या माध्यमातून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Dharashiv Collector Dance Controversy
जिल्हाधिकारी (Reporter)

पत्रात व्यक्त करण्यात आली दिलगिरी : धाराशिव जिल्हा प्रशासनाला सध्या एकाचवेळी अनेक भूमिका पार पाडाव्या लागत आहेत. एकीकडे महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीचा शारदिय नवरात्र महोत्सव सुरु आहे, तर दुसरीकडे जिल्ह्यात पावसाचा कहर सुरु आहे. जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाल आहे. अनेकांचे संसार अतिवृष्टी व पुरामुळे उघड्यावर आले. या परिस्थितीत आई तुळजाभवानी मंदिर संस्थान समितीचा अध्यक्ष म्हणून परंपरेनुसार जिल्हाधिकारी या नात्यानं नवरात्र महोत्सवातील विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी व्हावे लागत आहे.

Collector Dance Controversy
जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली दिलगिरी (Reporter)

आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीचंही काम करावे लागते अहोरात्र : जिल्ह्यातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणून आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीचंही काम अहोरात्र करावं लागत आहे. जिल्हाधिकारी या नात्यानं जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण करावं लागत आहे. या तीनही कामात जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सांघिक भावनेनं काम करत आहेत. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच असे सांधिक कामाचे चांगलं दर्शन घडून येत आहे. सर्वजण दिलेल्या जबाबदारीनुसार आपआपली जबाबदारी व कर्तव्यं पार पाडत आहेत. शोध व बचाव कार्यासह पंचनामे, महत्वाच्या व्यक्तीचे दौरे, ऑगस्ट महिन्यातील मदतीचे वाटप आदीसह अनेक कामं एकाच वेळी करत जवळपास 2000 अधिकारी व कर्मचारी, NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण), ARMY (भारतीय सैन्य दल), मंदिर प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी हे त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या अहोरात्र पार पाडत आहेत. या कामात अनेकजण चार ते पाच दिवसापासून आपल्या स्वतःच्या घरी देखील गेलेले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. जीव धोक्यात घालून काही अधिकारी, कर्मचारी काम करत आहेत, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

नवरात्र महोत्सवाला 'राज्य महोत्सवाचा' दर्जा : "अशी परिस्थिती असताना देखील मंदीर संस्थान समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं 22 सप्टेंबर 2025 रोजी सोमवारी घटस्थापना करुन जिल्हाधिकारी म्हणून मी ताबडतोब आपत्तीग्रस्तांच्या शोध व मदत कार्यासाठी कार्यक्षेत्रात पोहचलो. आपतीग्रस्त भागात मदत व बचाव कार्यामध्ये सहभागी होतो. या दरम्यान उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आपत्ती निवारण मंत्री व आरोग्य मंत्री यांचेसोबत या आपत्तीग्रस्त भागात मी सहभागी होऊन करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनेबाबतची माहिती त्यांना दिली.

यावर्षीपासून महाराष्ट्र शासनाने आई तुळजाभवानी देवीच्या शारदीय नवरात्र महोत्सवाला "राज्य महोत्सवाचा" दर्जा दिला आहे. या महोत्सवातील सर्व कार्यक्रम पूर्वनियोजित असल्यानं ते पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी म्हणून या समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं नवरात्र महोत्सवात धार्मिक कार्यक्रमाची परंपरा वर्षानुवर्षाची आहे. मला त्यामुळे सहभागी व्हावे लागते. हे सर्वांनाच माहीत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत देवीची सेवा करण्याचे भाग्य मला लाभले आहे. मी ती जबाबदारी मोठ्या श्रद्धेने व भक्तीभावाने पार पाडत असून आई तुळजाभवानीच्या कृपेनेच आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीची जबाबदारी तसेच शोध व बचाव कार्य पार पाडत आहे."

जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली दिलगिरी : "हे सगळं काम सुरू असताना तुळजाभवानी मंदिर समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं नवरात्र महोत्सवातील घडामोडींकडेही अगदी काळजीपूर्वक लक्ष देणं ही देखील मंदिर संस्थान समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं माझी जबाबदारी आहे. त्यामुळे अगदी खूप कमी वेळेसाठी आपण महोत्सव स्थळाची पाहणी करण्यासाठी गेलो होतो. मंचावरील कलाकारांनी मंदिर समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं मंचावर येण्याची आग्रहपूर्वक विनंती केली. सभागृहातील सर्व उपस्थितांना त्यांनी तुळजाभवानी देवीच्या स्तवनावर ठेका धरण्याची विनंती केली. आई तुळजाभवानी देवीच्या स्तवनांमध्ये कोणीही तल्लीन होतो. जिल्हाधिकारी असलो, तरीही मी एक भाविक भक्त म्हणून कलाकारांना प्रोत्साहन देणं हे माझं काम असून मी ते पार पाडलेले आहे. माझ्या या कृतीमुळे जर कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील किंवा कोणाला वाईट वाटत असेल, तर मी व्यक्तिशः त्यांची दिलगीरी व्यक्त करतो," असं या सही नसलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

खासदार ओमराजे निंबाळकर आक्रमक :

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी प्रतिक्रिया देताना, "हे अतिशय असंवेदनशीलतेच लक्षण आहे. याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. हा महोत्सव रद्द करून त्याच्यातून होणारा खर्च पूरग्रस्तांना द्या," अशी मागणी ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे. "पावसामुळे शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान झालं आहे. गेल्या शंभर वर्षात पावसामुळे अशा पद्धतीने नुकसान कधीच झालं नव्हतं. शेतकऱ्याची जमीन, पीक सर्वच वाहून गेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात चिखल झाला आहे. त्याची सध्याची परिस्थिती अतिशय प्रतिकूल आहे. शेतकरी अतिशय चिंतेत आहे. शिक्षणासाठी, शेतीसाठी घेतलेलं कर्ज फेडायचं कसं याच्या चिंतेत तो आहे. अशा स्थितीमध्ये भूम तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्याकडे अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांकडे संवेदनशीलतेने बघणे गरजेचे आहे. आपण त्याला आधार देणे गरजेचे आहे. मात्र अशा पद्धतीने जिल्हाधिकाऱ्यांचे वर्तन हे अतिशय दुर्दैवी व निषेधार्ह आहे."



पुढे बोलताना ओमराजे निंबाळकर म्हणाले की, "या सांस्कृतिक महोत्सवाचं निमंत्रण मला देखील होतं. मात्र, त्याच दिवशी वडनेर या ठिकाणी चार व्यक्ती पुरात पाण्यात अडकल्या होत्या. अशा परिस्थितीत त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला जाणं महत्त्वाचं होतं की त्यापुरातील लोकांना वाचवणं? आपण कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देणे महत्वाचे आहे. आज शेतकरी अडचणीत आहे त्याचे पंचनामे करणे गरजेचे आहे. त्याला तातडीची मदत मिळवून देणे गरजेचे आहे. दरम्यान, आपण आपला वेळ सांस्कृतिक महोत्सवात वाया घालवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मदत करण्यात घालवला पाहिजे. हा सांस्कृतिक महोत्सव तुम्ही रद्द करा आणि त्याच्यामध्ये जो पैसा खर्च करणार आहात तो पैसा पुरग्रस्तांना द्या," अशी मागणी देखील ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे.

हेही वाचा :

  1. शारदीय नवरात्र सांस्कृतिक महोत्सव २०२५ चा शुभारंभ; सुरेल गाण्यांनी ‘संगीत संध्या’ रंगली, पाहा व्हिडिओ
  2. नियोजन विभागाकडून जोतिबा मंदिरास 260 कोटी अन् तुळजाभवानी मंदिरास 1 हजार 865 कोटींची मान्यता
  3. श्री तुळजाभवानीच्या गायब दागिन्यांची खंडपीठामार्फत चौकशी करावी, किशोर गंगणेंची मागणी
Last Updated : September 27, 2025 at 12:49 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TULJABHAVANI NAVRATRI FESTIVAL 2025तुळजाभवानी नवरात्रोत्सव 2025DHARASHIV COLLECTOR CONTROVERSYजिल्हाधिकाऱ्यांची दिलगिरीCOLLECTOR DANCE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.