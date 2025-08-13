मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. तरी सरकारी बंगल्यातून काही त्यांचा पाय निघताना दिसत नाही. मंत्रिपद गेल्यानंतरही धनंजय मुंडे हे अद्याप सरकारी बंगल्यातच राहत आहेत. अशा बातम्या गेल्या आठवड्यात माध्यमात आल्या होत्या. त्यानंतर आता मुंबई गिरगाव चौपाटी इथं त्यांचा आलिशान फ्लॅट असल्याचं देखील समोर आलं आहे. त्यामुळं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
फ्लॅटची किंमत किती? : गिरगाव चौपाटी येथील एन एस पाटकर मार्गावरील वीरभवन इमारतीत धनंजय मुंडे यांच्या फ्लॅट असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, त्यांनी निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित घराचा उल्लेख केला होता. वीरभवन इमारतीत नवव्या मजल्यावर तब्बल दोन हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक आलिशान फ्लॅट आहे. या इमारतीत 902 क्रमांकाचा मुंडे यांचा फ्लॅट असल्याचं समोर येत आहे. आता स्वतःचा अलिशान फ्लॅट असतानाही मुंडे सरकारी बंगल्यात का राहतात? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसंच त्यांचा हा फ्लॅट वापराविना पडूनच असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तर या फ्लॅटची किंमत तब्बल 16 कोटी 50 लाख रुपये असल्याचं म्हटलं जात आहे.
42 लाखाचा दंड लागला : हा फ्लॅट धनंजय मुंडे आणि त्यांची पत्नी राजश्री यांच्या नावावर आहे. 16 कोटी 50 लाख रुपये किंमतीचा हा फ्लॅट धनंजय मुंडे यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये खरेदी केला आहे. मात्र, फ्लॅटमध्ये कोणी राहत नाही. हा फ्लॅट खरेदी केल्यापासून तो वापराविना पडून आहे. दरम्यान, धनंजय मुंडे सरकारी बंगल्यात राहत असल्यामुळं त्यांना 42 लाखाचा दंड लागला आहे. परंतु दंडाची रक्कम माफ करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. तर धनंजय मुंडे यांचं मंत्रीपद हे छगन भुजबळ यांना दिलं आहे. मात्र असं असतानाही छगन भुजबळ यांना अजूनही सरकारी बंगला मिळाला नाही. त्यामुळं यावर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. "जर कोणी त्या घरात राहत असेल तर त्याला आपण बाहेर काढू शकत नाही. जे घरात राहत आहेत त्यांना स्वतः कळलं पाहिजे आणि याबाबत निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील," अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
करुणा मुंडे यांची टीका : दुसरीकडे, धनंजय मुंडे हे स्वतःचे घर असून सरकारी बंगल्यात राहतात. यावरून करुणा मुंडे यांनीही धनंजय मुंडे यांच्यावरती जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे. "धनंजय मुंडे यांना थोडीही लाज नाही, म्हणून ते सरकारी बंगल्यात राहतात. त्यांचा गिरगावलाच काय तर मलबार हिल तसंच हिरानंदानीमध्ये सुद्धा दोन फ्लॅट आहेत. परंतु त्यांनी लाज सोडलेली आहे. म्हणून ते सरकारी बंगल्याचा वापर करत आहेत. त्यांची जर एवढीच इच्छा असेल तर त्यांनी माझ्या फ्लॅटमध्ये त्यांच्या दुसऱ्या बायकोसोबत येऊन राहावं. मी आणि माझी मुलं दुसरीकडे भाड्यानं राहायला जातो," अशी टीका करुणा मुंडे यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर केली आहे. तर, "जर त्यांचे मंत्रीपद जाऊन पाच महिने झाले तर ते अजूनही सरकारी बंगल्यात कसं राहिले आहेत? त्यांच्याकडून 42 लाखांचा दंड आहे, तो वसूल केला पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली आहे.
धनंजय मुंडे यांची प्रतिक्रिया : दरम्यान, आता सरकारी निवासस्थान संदर्भात धनंजय मुंडे यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "मुंबई शहरातील सातपुडा हे शासकीय निवासस्थान मी रिक्त केलं नसल्याबाबत माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत. मुंबईतील माझी सदनिका सध्या राहण्यायोग्य नसून, त्याठिकाणी दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. शिवाय माझ्या लहान मुलीची शाळा याच भागात असून माझ्या विविध आजारांवरील उपचारार्थ देखील मला मुंबईत राहणं गरजेचं आहे. मात्र या परिसरात तातडीनं भाड्यानं घर मिळणं सध्या कठीण आहे, माझा शोध ही सुरु आहे. तसंच माझ्या सदनिकेचं काम पूर्ण होताच मी शासकीय निवासस्थान रिक्त करणार असून, तशी शासनाकडे विनंती केली आहे, " असं धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं आहे.
