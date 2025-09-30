ETV Bharat / state

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विशेष : यंदा दीक्षाभूमीत येणाऱ्या अनुयायांच्या संख्येत वाढ होणार, गर्दीचं नियोजन करण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीकडून आजपासून अनेक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय.

Dhammachakra Pravartan Din 2025
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विशेष : यंदा दीक्षाभूमीत येणाऱ्या अनुयायांच्या संख्येत वाढ होणार! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : 69 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्तानं पवित्र दीक्षाभूमीवर यंदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लाखो अनुयायी येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. दरवर्षी दीक्षाभूमीला 5 ते 6 लाख बौद्ध अनुयायी येत असतात. मात्र, यावर्षी हा आकडा किमान दीड ते दोन लाखांनी वाढेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय. त्यामुळंच गर्दीचं योग्य नियोजन करण्याच्या दृष्टीनं नागपूर शहर पोलिसांनी विशेष योजना आखलीय. याशिवाय, विजयादशमीला नागपुरात पावसाचं सावट असल्यानं दीक्षाभूमी परिसरातील अनेक शाळांमध्ये अनुयायांची राहण्याची तसंच जेवण आणि इतर व्यवस्था करण्यात आलीय.

सरकारी यंत्रणा लागली कामाला : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीकडून आजपासून अनेक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. दरवर्षी अनुयायांची गर्दी दीक्षाभूमीवर वाढतेय. यावर्षी देखील 69 व्या धम्मचक प्रवर्तन दिन कार्यक्रमासंबंधी व्यवस्था करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका, नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र शासनाचे आरोग्य सेवा विभाग आणि पोलिस विभाग यांच्यातर्फे सर्व अनुयायांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे.

दीक्षाभूमी परिसरातील शाळा घेतल्या ताब्यात : 2 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमीवर मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. मात्र, कार्यक्रमावर पावसाचं सावट असल्यानं नागपूर महानगरपालिकेनं दीक्षाभूमी परिसरातील अनेक शाळा तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेतल्या आहेत. पावसाची शक्यता लक्षात घेता नागपूरमध्ये बाहेरून येणाऱ्या अनुयायांसाठी या शाळांमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आलीय. तसंच याठिकाणी त्यांची जेवणाची आणि इतरही व्यवस्था करण्यात येतेय.

अनुयायांची संख्या वाढण्याची शक्यता : धम्मचक्र प्रवर्तनाचा मुख्य सोहळा 2 ऑक्टोबरला दीक्षाभूमीत आयोजित करण्यात आलाय. मात्र, आतापासून बौद्ध अनुयायांची दीक्षाभूमीत येण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळंच यंदा गर्दीचे सर्व रेकॉर्ड मोडीत निघतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. दरवर्षी पाच ते सहा लाख बौद्ध अनुयायी दीक्षाभूमीवर येत असतात. मात्र यंदा हा आकडा आठ ते नऊ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळं गर्दीचे योग्य पद्धतीने नियोजन करताना पोलिसांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल.

1200 पोलीस कर्मचारी, 100 सीसीटीव्ही : "यावर्षी 12 ते 15 लाख अनुयायी दीक्षाभूमीवर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळं नागपूर पोलिसांचे 900 ते 1000 कर्मचारी व अधिकारी दीक्षाभूमीच्या परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय, एसआरपीच्या दोन कंपनी देखील तैनात केल्या आहेत. तर ट्राफिक मॅनेजमेंट, सीसीटीव्ही आणि इतर व्यवस्थेत 200 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसंच संपूर्ण गर्दीवर 100 सीसीटीव्हीची नजर असणार आहे. यासोबतच, AI तंत्रज्ञानाची मदत देखील घेतली जाणार आहे, " अशी माहिती डीसीपी एस ऋषीकेश रेड्डी यांनी दिली. दरम्यान, 2 डीसीपी, 4 एसीपी, 100 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून बंदोबस्त चार सेक्टरमध्ये विभागण्यात आलाय.

बाबासाहेबांना अभिवादन : 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी अशोक विजयादशमीच्या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पवित्र दीक्षाभूमीवर त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करून दीक्षा घेतली होती. त्या प्रसंगाची स्मृति म्हणून दरवषी लाखो अनुयायी विजयदशमीच्या मुहूर्तावर दीक्षाभूमीत येऊन बाबासाहेबांना अभिवादन करत असतात. दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. आई-वडिलांच्या लग्नाचा वाढदिवस; मुलगा अन् सुनेनं साईबाबांना अर्पण केला सुवर्ण मुकुट
  2. दसऱ्याला ठाकरे बंधूंमध्ये वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान होऊ शकतं; उबाठा-मनसे युतीबाबत संजय राऊत यांचं सूचक विधान
  3. मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर; गरजेपेक्षा जास्त झाला रक्तसाठा, राज्यभरातील रक्तदान शिबिराचा अहवाल प्रसिद्ध

For All Latest Updates

TAGGED:

नागपूरधम्मचक्र प्रवर्तन दिनदीक्षाभूमीनागपूर पोलीसDHAMMACHAKRA PRAVARTAN DIN 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.