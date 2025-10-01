धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 2025: माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची दीक्षाभूमी आणि हेडगेवार निवासस्थानाला भेट
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आज नागपूरात दीक्षाभूमी (Deekshabhoomi) आणि हेडगेवार निवासस्थानाला (Hedgewar Residence) भेट दिली. यावेळी त्यांनी डॉ. आंबेडकर तसेच भगवान बुद्धांच्या प्रतिमेस अभिवादन केलं.
Published : October 1, 2025 at 8:57 PM IST
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यंदा शताब्दी वर्ष साजरे करत आहे. उद्या होणाऱ्या विजयादशमी उत्सव करिता देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे प्रमुख पाहुणे आहेत. ते आज नागपुरात दाखल झाले असून त्यांनी सर्वात आधी दीक्षाभूमी (Deekshabhoomi) येथे जात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) यांच्या स्मृतीला अभिवादन केलं. त्यानंतर ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक आणि (आद्य) सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या नागपूरच्या महाल परिसरातील निवासस्थानाला (Hedgewar Residence) भेट दिली.
हेडगेवार यांच्या निवासस्थानाला भेट : डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक आहे. त्यामुळंच त्यांचे निवास स्थान हे स्वयंसेवकांचे श्रद्धास्थान आहे. आज माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हेडगेवार यांच्या निवासस्थानी दाखल झाल्यानंतर स्वयंसेवकांनी घराबद्दल इत्यंभूत माहिती दिली. त्याचबरोबर रामनाथ कोविंद यांनी देखील संपूर्ण घराचं आत आणि बाहेरून निरीक्षण केलं. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याबद्दल त्यांना माहिती देण्यात आलीय. १९२५ साली हेडगेवार यांच्या याच निवासस्थानी १७ सदस्यांना घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली होती. घटनेला आज १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळंच या ऐतिहासिक वस्तूला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
दीक्षाभूमीत जाऊन केलं अभिवादन: भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची दीक्षाभूमीला भेट दिली आहे. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन असल्यानं त्यांची भेट महत्वाची आहे. ते यापूर्वी देखील दीक्षाभूमीला येऊन गेले आहेत. कोविंद बाबासाहेबांच्या स्मृतीला अभिवादन केल्यानंतर दीक्षाभूमीतील भगवान बुद्धाच्या प्रतिमेस अभिवादन केलं.
हेही वाचा -
- धम्मचक्र प्रवर्तन दिन विशेष : यंदा दीक्षाभूमीत येणाऱ्या अनुयायांच्या संख्येत वाढ होणार, गर्दीचं नियोजन करण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष योजना
- नरेंद्र मोदी गुढीपाडव्याला नागपूर दौऱ्यावर; PM झाल्यानंतर पहिल्यांदाच RSS च्या स्मृती मंदिराला देणार भेट, तर दीक्षाभूमीला...
- दीक्षाभूमीचा कारभार राष्ट्रीय बौद्ध महासभेकडे देण्यात यावा, 'या' आंबेडकरवादी नेत्याची मागणी - Bhimrao Ambedkar About Deekshabhumi