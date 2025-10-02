ETV Bharat / state

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन : जगाला बाबासाहेबांच्या विचारांची गरज, डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीत दाखल

अनेक देशांमध्ये युद्धाची परिस्थिती आहे, अशा परिस्थितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान गौतम बुद्धांचे विचार मार्गदर्शक आहे, अशी भावना बाबासाहेबांच्या अनुयायींनी व्यक्त केली आहे.

Lakhs of followers arrive at Deeksha Bhoomi to pay homage to Dr. Babasaheb
डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीत दाखल (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला, त्या घटनेला आज 69 वर्ष पूर्ण झालीत, त्यामुळे आज लाखो बौद्ध बांधव हा उत्सव साजरा करण्यासाठी पवित्र दीक्षाभूमीवर जमले आहेत. 69 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने देशभरातील डॉ. बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी अभिवादन करण्यासाठी पहाटेपासून गर्दी करीत आहेत. जगात शांतता निर्माण झाली पाहिजे. अनेक देशांमध्ये युद्धाची परिस्थिती आहे, अशा परिस्थितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान गौतम बुद्धांचे विचार मार्गदर्शक आहे, अशी भावना बाबासाहेबांच्या अनुयायींनी व्यक्त केली आहे.

डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीत दाखल (Source- ETV Bharat)

5 लाख अनुयायींना दिली बौद्ध दीक्षा - गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी दीक्षाभूमीत येणाऱ्या भीमाच्या अनुयायींच्या संख्येत प्रचंड मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आज सकाळपासूनच दीक्षाभूमीत येणाऱ्यांची गर्दी वाढायला सुरुवात झाली आहे. या वर्षी पूर्वीचे सर्वच रेकॉड मोडती निघतील, अशी गर्दी यावर्षी उसळणाची शक्यता आहे, त्यादृष्टीने नागपूर शहर पोलिसांनी सुरक्षेचे नियोजन केले आहे. पवित्र दीक्षाभूमी भारतातील बौद्ध धर्मीयांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि पवित्र श्रद्धास्थान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 साली महास्थविर चंद्रमणी यांच्याकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा प्राप्त केली होती. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांनी पाच लाख अनुयायींना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली होती. तेव्हापासून या पवित्र स्थानाचे दीक्षाभूमी असे नामकरण झाले. आज या ऐतिहासिक दिवसाला 69 वर्ष पूर्ण झालीत.

Lakhs of followers arrive at Deeksha Bhoomi to pay homage to Dr. Babasaheb
डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीत दाखल (Source- ETV Bharat)

श्रद्धास्थान दीक्षाभूमीचा ऐतिहासिक इतिहास- 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बाबासाहेबांनी बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली होती. ज्या ठिकाणी (जागेवर) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षा घेतली, त्या जागेवर सुरुवातीला बाबासाहेबांचा पुतळा उभा करण्यात आलेला होता. ती जागा डॉ. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झाल्याची भावना आंबेडकरी समाजाची असल्यामुळे ती जागा स्मारकासाठी देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने जोर धरत होती. महाराष्ट्र शासनाने या जनभावनेचा आदर राखत दीक्षाभूमीची एकूण 14 एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला दिली. त्यानंतर 1978 साली स्तूपाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण बांधकाम 2001 साली पूर्ण करण्यात आले.

Lakhs of followers arrive at Deeksha Bhoomi to pay homage to Dr. Babasaheb
डॉ. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी दीक्षाभूमीत दाखल (Source- ETV Bharat)

सम्राट अशोकांची विजयादशमी - इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात ज्या दिवशी सम्राट अशोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती, तो दिवस बौद्ध "अशोक विजयादशमी" म्हणून साजरा केला जातो. सम्राट अशोकाने केलेली ही मोठी धम्मक्रांती होती आणि त्यामुळे आंबेडकरांनी अशोक विजयादशमीच्या दिवशी धर्मांतर सोहळा करण्याचे ठरवले होते. बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरमध्ये आपल्या 5 लाख अनुयायांसोबत बौद्ध धर्म स्वीकारला. ती धम्मभूमी सध्या दीक्षाभूमी नावाने ओळखली जाते.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आले अनुयायी- नागपुरातील पवित्र दीक्षाभूमी स्मारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांच्या आस्थेचे केंद्र आहे. 14 ऑक्टोबर 1956 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षाभूमीच्या मैदानावर बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती, तो दिवस होता विजयादशमीचा. त्यामुळे या भूमीचे नाव दीक्षाभूमी असे झाले. विजयादशमीच्या दिवशी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आंबेडकर अनुयायी दीक्षाभूमीवर दाखल होतात.

हेही वाचाः

निष्ठावंत शिवसैनिक ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता विचारांचं सोनं लुटतील; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

शिर्डी साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस : साई दर्शनासाठी आज साई मंदिर रात्रभर राहणार खुलं

Last Updated : October 2, 2025 at 12:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DEEKSHA BHOOMIDR BABASAHEB AMBEDKARभारतीय संविधानाचे शिल्पकारDHAMMACHAKRA PRAVARTAN DIN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.